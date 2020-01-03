Названы самые популярные у россиян автомобили для покупки в кредит

В 2019 году россияне чаще всего покупали в кредит автомобили LADA, KIA, Hyundai, Volkswagen и Skoda. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал председатель правления «Русфинанс банка» Сергей Озеров.

«В этом году «Русфинанс банк» выдал 23 тысячи льготных кредитов на сумму около 12 миллиардов рублей, и наибольшим спросом пользовались модели от LADA, KIA, Hyundai, Volkswagen и Skoda», — сообщил Сергей Озеров, отметив, что выдачу автокредитов также стимулируют госпрограммы.

Большинство кредитов берут мужчины. Портрет типичного заемщика – 41 летний мужчина с двумя детьми, работающий менеджером в частной компании, рассказал банкир.

Как ранее писали «Автоновости дня», с 1 января 2020 года Минпромторг РФ возобновляет действие программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», на их субсидирование выделено 5 млрд рублей.