Любит резать глава Республики Алтай очередной открыл президентский ледовый дворец

29 декабря в Республике Алтай состоялось очередное открытие спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант», строительство которого началось еще в 2012 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом глава региона Олег Хорохордин написал на своей странице «ВКонтакте». Примечательно, что техническое открытие ледовой арены прошло еще в сентябре, незадолго до выборов нового руководителя республики.

Олег Хорохордин отметил, что полноценное открытие дворца – это главное спортивное событие года для Алтая. «Мы обещали открыть «Атлант» в этом году и сделали это, здесь действительно очень здорово, по возможности буду и сам приходить в тренажерный зал и кататься на коньках», — резюмировал руководитель региона. К слову, именно к тренажерам он проявил повышенное внимание и даже пару раз пожал штангу для видео.

Некоторые комментаторы вспомнили, что скандальный долгострой открывают уже не в первый раз. Техническое открытие арены действительно прошло 1 сентября – как раз незадолго до выборов главы Республики Алтай, на которых победу одержал Олег Хорохордин. После пробного запуска начали тестировать оборудование, в том числе по заливке льда. Все инфраструктурные системы во дворце — отопление, электроснабжение, водопровод, канализация и так далее – на тот момент уже работали. Необходимо было установить системы видеонаблюдения, благоустроить территорию и завершить пуско-наладочные работы.

Примечательно, что достройку объекта именно к началу сентября согласовал Арбитражный суд Республики Алтай. Региональные власти летом настаивали, что «Атлант» нужно сдавать как можно скорее, но суд так не посчитал. Наблюдатели не исключали, что дату намеренно подогнали поближе к выборам, чтобы продемонстрировать работу Олега Хорохордина. Даже само техническое открытие у многих вызывало сомнение, так как точную дату, когда ледовый дворец начнет принимать посетителей, власти на тот момент не называли.

Напомним, что строительство спорткомплекса «Атлант» началось в рамках республиканской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РА на 2011-2015 годы». Тогда Майминскому району из федерального бюджета было выделено 39,2 млн рублей и еще 10 млн рублей — из республиканского бюджета. При этом по условиям получения субсидии Майминский район должен был предусмотреть на софинансирование строительства 1,1 млн рублей. Однако условия не были выполнены и прокуратура внесла представление главе района об устранении этого нарушения. В 2013 году правительство России выделило республике еще 14,3 млн рублей на спортивное оборудование, машины для уборки льда, тренажеры, инвентарь и пр.

В 2014 году строительство «Атланта» было приостановлено из-за нехватки бюджетного финансирования. Вероятно, для привлечения внимания занимавший тогда пост главы региона Александр Бердников присвоил министру спорта России Виталию Мутко звание почетного жителя региона с формулировкой «за заслуги в развитии физической культуры и спорта». «Президент России Владимир Путин в ходе визита в наш регион в сентябре прошлого года дал поручение по этому вопросу. На строительство «Атланта» уже освоено 100 млн рублей», — говорил тогда глава Республики Алтай.

С 2014 по 2017 год стройка была заморожена, но контракт с подрядчиком расторгать не стали. За это время каркас уже успел обветшать и требовал ремонта, за которым следовала достройка стоимостью почти 400 млн рублей. К тому моменту, по данным Алтайского отделения антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» (ТИ-Р), у заказчика сформировалась пеня перед подрядчиком в размере 30 млн рублей. Контракт, согласно информации на сайте Госзакупок, был изменен, новым заказчиком через заключение допсоглашения определили «Управление капитального строительства Республики Алтай». Стоимость выросла с 270 млн рублей до 403 млн рублей. Рост цены не объяснялся, другие условия контракта, в том числе формулировка «закупка у единственного поставщика», остались прежними.

В 2018 году в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении субсидии из федерального бюджета на завершение стройки «Атланта» в размере 332,6 млн рублей. В том же году ТИ-Р начало подозревать чиновников Республики Алтай в нарушении антимонопольного законодательства на аукционе по достройке спорткомплекса. Дело в том, что генподрядчиком в 2012 году без конкурсной процедуры, в рамках закупки у единственного поставщика, определили компанию «Горно-Строй». Директор фирмы — депутат Госсобрания республики Валерий Вавилкин.

В феврале 2019 года на офсайте регионального правительства появилось сообщение о том, что строительство первого в регионе ледового дворца близится к завершению — в конце марта строители якобы должны были приступить к заливке льда, а с наступлением тепла закончить работы по благоустройству объекта. Однако 18 марта стало известно о забастовке рабочих, занятых на возведении объекта. Они утверждали, что не получали заработную плату в полном объеме последние три месяца. Сроки в очередной раз были сдвинуты. В итоге подрядчик через суд добился переноса сроков запуска на осень.