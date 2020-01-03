Иран пообещал суровую месть убийцам главы спецназа КСИР

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Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Его слова в пятницу, 3 января, приводит «Интерфакс».

«Тех, на чьих руках его кровь, ждет суровая месть», — подчеркнул Хаменеи.

Глава Ирана также объявил в стране трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани.

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Как стало известно позднее, приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом.

В МИД Ирана действия США назвали проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР Мохсен Резаи пообещал отомстить за гибель Сулеймани.