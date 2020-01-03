Российских школьников предложили учить использованию пиротехники

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести уроки безопасности по использованию пиротехники в российских школах. Соответствующее обращение он направил министру просвещения Ольге Васильевой, пишет РИА Новости.

Милонов отмечает, что нередко увлечение школьниками петардами и салютами приводит к травмам и нанесению ущерба третьим лицам. В то же время депутат отмечает, что из-за ограничения продажи изделий пиротехники дети находят другие способы получения и распространения петард, которые могут быть небезопасны.

Он также предлагает перед зимними каникулами не только учить школьников правилам использования пиротехники, но и провести наглядные уроки со специалистами, которые бы показали безопасные способы запуска салютов.

В преддверии новогодних праздников в России участились несчастные случаи с пиротехникой. Так, на Кубани в руках мальчика взорвалась петарда, в результате чего он остался без трех пальцев и встречал 2020 год в больнице. Житель Подмосковья умер из-за взрыва петарды, когда попытался поджечь ее тлеющей сигаретой.