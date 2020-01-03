Помпео рассказал о танцующих и благодарных иракцах

Госсекретарь США Майк ПомпеоФото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в своем Twitter-аккаунте, что жители Ирака радуются убийству в Багдаде главы спецназа КСИР «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.

«Иракцы — иракцы! — танцуют на улицах в поддержку свободы. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет», — написал Помпео, приложив видео, на котором люди бегут по улицам с флагами Ирака.

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Как стало известно позднее, приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР пообещал отомстить за гибель Сулеймани.