Китайский Новый год 2020: как отмечать, чтобы водились деньги

Китайский Новый год наступит 25 января 2020 года, и в Китае этот праздник будут встречать в соответствии с многовековыми традициями.

Стоит отметить, что для Пекина это будет уже 4718-й год. И начнется он в соответствии с лунным календарем.

Символ 2020 года по восточному календарю – Крыса. Стихия ее – Металл, а главный цвет года – белый.

Астрологи рассказали, как правильно встречать Новый год, чтобы он стал успешным.

Конечно же, в Китае традиционным цветом этого праздника является красный. Не зависимо от того, какое животное будет символом года, китайцы везде развешивают украшения красного цвета. Ведь красный цвет – это символ денег и богатства на Востоке. Поэтому часто в Китае на Новый год дарят деньги в красных конвертах.

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Поэтому деньги в подарок на Новый год (а это самый распространенный подарок на Новый год в Китае) дарят непременно в красном конверте. А красные фонарики, которые повсюду развешивают в Китае к Новому году, не только привлекают богатство, но и отпугивают зло.

К празднованию Нового года следует обязательно сделать дома генеральную уборку. Так освобождается место для счастья, а любые неудачи выносятся за дверь дома.

На стол принято подавать рыбу, мясо и традиционные пельмени цзяоцзы, которые символизируют рождение сыновей. За стол принято садиться всей семьей. Завершается празднование Нового года фейерверками и петардами.

Поздравления и подарки тем, кто не был за одним столом в эту ночь принято рассылать или разносить на второй день нового года. Стоит отметить, что, помимо денег, принято дарить парные предметы, поскольку они символизируют единство и семейную гармонию. Также, празднуя Новый год, в Китае все обмениваются мандаринами, поскольку они являются символом богатства и денег.

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