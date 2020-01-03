Ученые нашли растение, которое успешно борется с раком

Онкологические заболевания до сих пор современная медицина не может лечить на 100% эффективно. Поэтому ученые с разных стран мира работают над созданием препарата, который поможет решить эту проблему. Индийские ученые из Indian Institute of Technology обнаружили, что экстракт медицинского растения Антоцефалус кадамба может уничтожать клетки рака, если его использовать вместе с определенными красителями.

По словам ученых, вещество, полученное из Антоцефалус кадамба, при обработке инфракрасным светом, меняется. Как объяснили ученые, происходит косвенная аутофагия путем синергической активации свободных радикалов кислорода. Инфракрасный свет активирует нанолипосомы, которые важны для повышения противоракового потенциала комбинированной терапии.

Читайте на Информинг.Ру: Дерматолог рассказала, как правильно увлажнять очень сухую кожу зимой

Соавтор исследования Кумар Аравинд Ренган рассказал, что при проведении эксперимента было установлено, что экстракт органического растворителя с Антоцефалус кадамба избирательно уничтожает злокачественные клетки.

Ученые уже проверили воздействие этого вещества не только в пробирках, воздействуя на отобранные клетки, но и провели опыты на грызунах.

Стоит отметить, что пока рано говорить о создании универсального лекарства от рака. Как показывает практика, многие методики, показавшие хорошие результаты на стадии исследования на лабораторных животных, не срабатывали, если их начинали применять для лечения рака у людей. Но ученые стремятся к тому, чтобы создать эффективную методику лечения рака, поэтому продолжают проводить многочисленные исследования.

Яндекс Дзен