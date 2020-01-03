Названа специя, которая поможет управлять сахарным диабетом

Кориандр — король специй для диабетиков. Листья и плоды этого удивительного растения следует включить в свой рацион, чтобы контролировать заболевание.

Всемирная организация здоровья ранее обнародовала статистику по диабету. Так, в 2016 году заболевание унесло жизни 1 миллиона 600 тысяч людей в мире. В 2019 году сахарный диабет стал 7-ой по значимости причиной смерти.

Это метаболическое заболевание возникает, когда поджелудочная железа перестает продуцировать инсулин в достаточном количестве, либо когда организм становится резистентным к секретируемому инсулину.

Некоторые из общих симптомов — частое мочеиспускание, потеря веса, ухудшение зрения, сильная усталость, жажда. Заболевание не поддается лечению и может управляться только с помощью лекарств и некоторых изменений образа жизни.

Людям, которые страдают от диабета и не хотят зависеть от лекарств, ученые советуют обратить свой взор на семена кориандра. Исследования показали, что они помогут держать в пределах нормы уровень сахара в крови.

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Кориандр богат витаминами А, С, К, фолиевой кислотой, кальцием и магнием — всеми веществами, которые помогают поддерживать здоровье в норме. Но главная особенность специи в том, что она фактически помогает в регуляции уровня глюкозы в крови путем активации ферментов, которые отвечают за снижение уровня сахара в крови. Именно на этом моменте акцентируется внимание в исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Food Chemistry.

Кориандр также защищает от сердечно-сосудистых недугов, которые довольно часто встречаются у диабетиков. Его ежедневное потребление может потенциально снизить риск развития сердечных заболеваний. Пряность снижает артериальное давление и нормализует уровень холестерина в крови. Об этом говорится в еще одном исследовании — с его результатами можно ознакомиться на страницах журнала Ethnopharmacology.

Кориандр богат клетчаткой, поэтому его зеленые побеги также улучшают пищеварение, помогая организму, предотвращает переедание. Присутствующие в нем антимикробные соединения делают пряность еще и природным антибиотиком.

Диабетика ученые советуют для контроля уровня сахара пить напиток натощак. Для этого следует несколько стеблей истолочь в ступке, добавить их в стакан воды и выпить размеренными глотками. Если не нравится вкус такого напитка, стоит добавить побеги кинзы в свои ежедневные блюда.

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