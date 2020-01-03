В Татарстане установится плюсовая температура

Погода на территории Татарстана в ближайшие три дня ожидается теплой, сообщили в гидрометцентре РТ.

Сегодня днем местами пройдет мокрый снег, максимальные температуры воздуха составят от минус 4 до плюс 1 градуса.

4 января ночью ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса, максимальная температура воздуха днем — от 4 градусов ниже нуля до 1 градуса тепла.

5 января ночью — от 1 до 6 градусов ниже нуля, максимальная температура воздуха днем — от минус 4 до плюс 1 градуса.

На дорогах ожидается гололедица, местами сильная.