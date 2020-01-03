«Удивляйте мужчин»: Волочкова показала новогодний шпагат-2020

Балерина намерена в новом году демонстрировать «блистательный шпагат» и дразнить хейтеров.

На новогодние праздники 43-летняя балерина Анастасия Волочкова отправилась в Таиланд. И если кто-то думал, что в новом десятилетии звезда балета «одумается» и перестанет провоцировать публику шпагатами, будучи в микрокупальниках, то они ошибались. Волочкова в розовом купальнике, который едва ли прикрывал интимные места, продемонстрировала идеальную растяжку под палящим солнцем.

«Высоко… Первый шпагат нового года. Прежде, чем осуждать, задайтесь вопросом, можете ли вы так же?» — подписала фото балерина и пообещала, что и в этом году будет показывать блистательный шпагат.

Пользователи в ответ раскритиковали балерину. Упреки в ее сторону по поводу демонстрации растяжки стали такими же традиционными, как и сам шпагат Волочковой. Но балерина умеет держать удар. И посоветовала подписчицам «удивлять своих мужчин растяжкой».

«А тем, кому я не даю покоя, хочу посоветовать хоть попробовать растянуть связки на ногах, чтобы достичь такой эстетики и красоты (а это не просто)… Удивляйте своих мужчин искренностью, добротой, растяжкой, конечно, в близости, творчеством, самодостаточностью в реализации своей профессии и всем, что нравится любимому человеку», — обратилась Анастасия.