Тhe Guardian: Калын будет среди ведущих политических фигур 2020 года в политике

48-летний главный советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана может похвастаться резюме, которое включает в себя академический и аналитический центр, фактически присвоив ему звание мозга Эрдогана, указывает издание.

Калын доказал своё мастерство в предоставлении более привлекательного повествования импульсивному и аргументированному лидеру Турции, считает Тhe Guardian, указывая на недавнюю статью представителя президента, в которой он поворачивает стрелки против критиков турецкого силача.

«Наши западные друзья и союзники должны относиться к Турции как к равному партнёру и серьёзно относиться к её проблемам безопасности», — написал Калын в статье, опубликованной 22 июля, подчеркнув, что утверждение о том, что Анкара больше не является надёжным союзником НАТО, беспочвенно.

Калын числился «политическим движителем и потрясателем» наряду с такими людьми, как Владислав Сурков, советник президента России по вопросам Восточной Украины, главный пресс-секретарь французского правительства Сибет Ндиайе и Аджит Кумар Довал, советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Издание указывает, что Калын получил степень доктора философии в Университете Джорджа Вашингтона и является старшим научным сотрудником Центра мусульманско-христианского понимания принца Алвалида бен Талала при Университете.

Кроме того, он является одним из основателей и бывшим директором базирующегося в Анкаре Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA).

Напомним, что Эрдоган в 2014 году объявил Калына первым официальным пресс-секретарём президента Турции, а в ноябре 2018 года он был назначен главным советником президента Турции.