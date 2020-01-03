В Алтайском крае фоне экономической неустойчивости резко сократилось количество разводов желающих рожать

Алтайкрайстат опубликовал данные по естественному движению населения в регионе за январь-ноябрь 2019 года. Как следует из статистики, указанный период в сравнении с 11 месяцами прошлого года характеризовался значительным спадом рождаемости, а также резким сокращение количества разводов. Вполне вероятно, что такие показатели напрямую связаны с опубликованными недавно данными рейтинга РИА «Новости» по уровню зарплат регионов в 2019 году. Оттуда следует, что в Алтайском крае доля работающих граждан, получающих зарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц, составляет целых 24,6 %.

Согласно сведениям Алтайкрайстата, за первые 11 месяцев 2019 года в регионе родилось 19 466 человек, что на 2315 младенцев меньше, чем за тот же период 2018 года. При этом количество умерших также сократилось, но не столь значительно — в крае зафиксировали 30 137 смертей против 30 696 в прошлом году. При этом больше всего в регионе умирали от болезней системы кровообращения (43 %), новообразований (16,4 %) и различных внешних причин (7,4 %).

Примечательно также, что в Алтайском крае в 2019 году люди стали более настороженно относиться к переменам в семейном положении. За январь-ноябрь текущего года было зарегистрировано на 194 брака меньше, чем в прошлом году. При этом разводиться жители края стали еще менее охотно. В 2019 году расторгли 7367 браков, что на 2013 меньше, чем в 2018-м. Вероятно, в период экономической нестабильности люди меньше стремятся жить порознь.

Добавим также, что демографическая ситуация в Барнауле за январь-октябрь также характеризовалась снижением числа родившихся на 721 человек и числа умерших — на 183 человека. В расчете на 1000 человек населения показатель рождаемости составил 9,8, смертности – 11,5. Естественная убыль населения города — 1042 человека.

Стоит отметить, что ситуация с понижением рождаемости в Алтайском крае действительно стоит достаточно остро. Между тем министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина ранее заявляла, что данное положение постепенно исправляется. Чиновница напрямую связала это с «беспрецедентными» мерами господдержки. Более того, она выразила надежду, что ее ведомству удастся вернуть «моду на детей», а также фактически раскритиковала молодежь за стремление построить карьеру. В качестве «беспрецедентных» мер поддержки министр указала различные формы материальной помощи молодым семьям – от материнского капитала до льготных ставок по ипотеке. Однако, по ее убеждению, даже финансовая поддержка не может заставить молодежь сделать выбор в пользу семьи вместо карьеры.