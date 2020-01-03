Звезда «Дом-2» Рома Макеев: «После проекта я остался без работы, семьи, денег и жилья»

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Бывший участник скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Роман Макеев начал свою жизнь с чистого листа. Уйдя с проекта он лишился многих благ, а именно работы, своей семьи, денег, а также жилья.

Роман Макеев отметил, что он продолжает общаться со своим сыном. Но ребенок его ревнует абсолютно ко всем и чуть что сразу обижается. Макеев подчеркивает, что сын его стал более обидчивым, чем был ранее. Из-за ребенка поддерживает Роман общение и со своей бывшей женой Дианой, они с ней решают вместе некоторые вопросы бытового характера.

Также Роман Макеев сказал, что после ухода с «Дом-2» он проект не смотрит, лишь то, что ему скидывают иногда его подписчики он может глянуть и не более того. Говорит Роман Макеев и о том, что у Алены Рапунцель жизнь продолжается, а поэтому он желает ей счастья.