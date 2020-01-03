«Мне нужно было время тишины»: Ирина Понаровская высказалась о своем возвращении на сцену

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Ирина Понаровская в прошлом году вернулась на сцену, чем очень порадовала своих поклонников. «Мне нужно было время тишины», – пояснила артистка.

Ирина Понаровская рассказала, что возвращения как такового не было. Певица полагает, что использовать такую формулировку не следует, потому что она не объявляла о своем уходе. По словам артистки, она ушла по-английски, и таким же образом вернулась. По ее мнению, поступки нужно просто совершать, а если о них громко говорить, то это уже не поступки. Певица не хотела объявлять о своем уходе. Артистка подтвердила, что 10 лет она была вне эстрады, и поклонники не имели возможности увидеть ее. Ей нужно было время тишины, и она очень рада, что такое время у нее было.

Ирина Понаровская не уточнила, по каким именно причинам и для чего ей нужен был перерыв в творческой деятельности длительностью в 10 лет.