Юлия Ковальчук продолжает принимать «новогодних» гостей

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Юлия Ковальчук сообщила своим Instagram-подписчикам, что даже 2 января она продолжала принимать гостей, с которыми отмечает новогодние праздники. Певица также опубликовала в соцсети короткий ролик, где позирует у наряженной ёлки с подарком в руках и шлёт поклонникам воздушный поцелуй.

В посте к видео Юлия Ковальчук поинтересовалась у Instagram-подписчиков, как они проводят праздничные дни, и рассказала о своём времяпровождении. По слова исполнительницы, у неё дома наблюдается «нескончаемый приятный поток гостей», а также салатов, цитрусовых фруктов и увлекательных бесед. Тем не менее, артистка нашла время для того, чтобы порадовать поклонников домашней видеозаписью и пообщаться с ними в соцсети.

Ранее о том, как продолжает отмечать Новый год, рассказала певица Светлана Лобода.