Какой сегодня праздник, 3 января 2020 года, церковный — православный праздник сегодня 03.01.2020

Какой сегодня праздник 3 января 2020: церковный праздник Прокопьев день.

В такую дату люди чтили память Прокопия Вятского. Он был святым христианином. В миру Прокопий был известен под именем Прокопия Максимовича Плушкова.

Он родился в 1578 году в крестьянской семье. Как говорит придание, в 12 лет мальчик попал под удар молнии. После этого он испытал шок и повредился умом. Родители сразу доставили его на излечение в Успенский Трифонов монастырь. Там священники увидели, что Прокопий имеет дар предсказания. Он мог предвидеть болезни и выздоровления.

Также парень предупреждал о пожарах. Крестьяне на Руси такому дню дали название – Полукорма. Это произошло потому, что к этому дню половина корма расходовалась, который заготавливали на зиму для скота. Люди в такое торжество проверяли хлева и овины. Также оценивали, хватит ли запасов соломы и сена до наступления тепла. Девушки в Прокопьев день выходили из дома и с раннего утра мели полы. Считалось, что чем больше наметешь зерна, тем больше счастья к тебе придет.

День рождения соломинки для коктейлей — какой праздник сегодня, 03.01.2020

День рождения соломинки для коктейлей отмечается в 2020 году 3 января.

Дата праздника имеет символическое значение. 3 января 1888 года владелец фабрики по производству бумажных мундштуков для сигарет Марвин Стоун получил патент США на изобретение «соломинка для коктейлей». Первая запатентованная трубочка была изготовлена из простой бумаги. Вместо нее вскоре применили манильскую бумагу, в состав которой входит пенька. Благодаря такой доработке соломинка перестала размокать при контакте с напитками.

В 1937 году Джозеф Фридман запатентовал трубочку с гофрированным участком, благодаря которому появилась возможность сгибать ее для большего удобства пользования. Во второй половине XX века владелец магазина швейных машин в Балтиморе Отто Дайфенбах изобрел целлофановую (пластиковую) трубочку для питья.