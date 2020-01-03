Новости 3 января сегодня Анастасия Заворотнюк состояние здоровья сейчас

Звезда любимого многими ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк на днях нарвалась на серьезную критику по поводу своей смертельной болезни.

В канун Нового года страдающей раком актрисе отказали в сочувствии. После того как эксперт в области астрологии оценил шансы любимицы публики на излечение от ее смертельного недуга, некоторых пользователей Сети в буквальном смысле сорвало с цепи, и они просто начали забрасывать ее гневными комментариями.

По словам этих «доброжелателей», им уже надоели бесконечные новости о состоянии Заворотнюк и в мире и без нее у всех хватает проблем. Потоки своего негатива пользователи интернета не постеснялись отправить в адрес актрисы прямо в канун Нового года.

Фанаты Анастасии Заворотнюк уже несколько месяцев искренне переживают за своего кумира. В прошедшем 2019 году стало известно, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с тяжелым заболеванием. По неофициальным данным у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, однако её близкие до сих пор не подтвердили и не опровергли данный диагноз.

Последние полгода Анастасия не выходила на связь с поклонниками. В социальных сетях периодически появлялись обращения к фанатам, но они были сделаны посредством родных и близких актрисы, а не самой актрисой. В честь Нового года Анастасия сделала небольшое исключение: на неё официальной странице в instagram появилось обращение к поклонникам. От имени Анастасии в этом обращении содержится поздравление с Новым годом и наилучшие пожелания.

Судя по всему, сама Заворотнюк не в состоянии общаться со своими фанатами, тем не менее она может поддерживать контакт с поклонниками посредством своих близких и родных. Это первый за долгое время пост на личной страничке Заворотнюк в Инстаграме, и этот факт обнадёживает поклонников, искренне переживающих за актрису. Значит, Заворотнюк жива, и находится в сознании, а это может послужить опровержением самых худших предсказаний и прогнозов.