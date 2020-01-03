На Украине озвучили план «деоккупации» Крыма

Для решения вопроса Крыма Украине нужен международный формат, сходный с нормандским, заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, сейчас идет обсуждение вопроса Крыма в двух форматах.

«Первый — это международные организации, когда ООН принимает резолюции, ЮНЕСКО тоже принимает резолюции и дистанционно изучает ситуацию в Крыму, Миссия ООН в Украине проводит дистанционный мониторинг, Совет Европы тоже принимает какие-то решения и пытается пробиться в Крым с визитом, Европейский Союз сохраняет санкции», — рассказал украинский политик.

«Второй формат — двусторонний, когда условный Лавров куда-то приезжает и ему на переговорах заявляют, что никогда не признают незаконной оккупации Крыма», — добавил Кулеба.

Он считает, что нужен и третий вариант, который «будет отличаться креативом», где «как в нормандском формате велся бы разговор по Крыму».