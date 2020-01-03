Дипмиссии Израиля и Польши раскритиковали Украину за марш в честь Бандеры

Share Tweet Share Share Email Commentsclose

РИА «Новости»

Послы Израиля и Польши Джоэль Лион и Бартош Цихоцки осудили Украину за проведение марша в честь запрещенной в России организации Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (ОУН-УПА). Об этом сообщается на сайте польского посольства на Украине.

Отмечается, что в соответствующем мероприятии, которое прошло в Киеве, приняли участие около тысячи человек.

В дипмиссии напомнили о том, что в среду, 1 января, баннер с изображением Степана Бандеры был выставлен на здании Киевской городской государственной администрации. Кроме того, послы отметили, что на Украине «до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить».

«Мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположного желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов», — сказано в публикации.

ОУН-УПА является запрещенной на территории России организацией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава Крыма назвал бандеровщину проклятием Украины

— «Это безумие»: националисты устроили шествие в честь Бандеры