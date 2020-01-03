Папа римский ударил прихожанку

Папа римский резко отреагировал, несколько раз ударив женщину по рукам.

Папа римский Франциск во время общения с верующими ударил по руке женщину, которая пыталась привлечь его внимание. Видео инцидента опубликовали на телеканале CBS News.

Инцидент произошел вечером 31 декабря на площади Святого Петра в Ватикане. Понтифик приветствовал верующих, празднующих Новый год. В это время одна из паломниц схватила его за руку и с силой потянула на себя.

Папа римский резко отреагировал, несколько раз ударив женщину по рукам. После этого в ситуацию вмешались охранники.

Ранее Папа римский Франциск провел в Ватикане беспрецедентный церковный саммит по вопросу домогательств католического духовенства к детям.