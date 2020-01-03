Рецепты оригинальных вкусных бутербродов на каждый день

Share Tweet Share Share Email Comments12 нетривиальных рецептов вкуснейших бутербродов для легкого и сытного перекуса на каждый день

Современный человек порой не может позволить себе тратить много времени на приготовление еды. Поэтому особой популярностью пользуются блюда, на приготовление которых тратится минимум времени. Одно из таких блюд — бутерброды. Разнообразие рецептов этого блюда поражает. В этом обзоре самые неожиданные бутерброды, приготовление которых не требует особых кулинарных умений и много времени.

1. Бутерброды с крабовым салатом

Ломтики хлеба с крабовым салатом.

Всеми любимый салат из крабовых палочек может стать отличной альтернативой привычному сыру и колбасе. Для приготовления этого аппетитного бутерброда вам понадобится мелко нарезать крабовые палочки, свежие огурцы и укроп, смешать с тертым плавленым сыром, заправить майонезом и тщательно перемешать. Выкладывать получившуюся массу следует на слегка подсушенные в духовке ломтики батона.

2. Бутерброды с яйцом и грибами

Бутерброды с яйцом и грибами, запеченные в духовке.

Вкусные, необычные и очень сытные бутерброды с колбасой, сыром, грибами и яйцом — прекрасное блюдо для начала дня. Для приготовления такого завтрака понадобится тостовый хлеб, колбаса, сыр, грибы и несколько яиц. Подготовьте ломтики хлеба, покройте его тонкими кружочками колбасы, покройте куском хлеба с вырезанной серединкой. В импровизированные рамочки выкладываем порезанные грибы, ломтик помидора и посыпаем сыром. В другие бутерброды вбейте по яйцу и отправляйте в разогретую духовку. Как только сыр расплавиться, а белки схватятся — доставайте бутерброды и подавайте к столу.

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3. Гренки с начинкой

Гренки с начинкой из сыра и ветчины.

Сытные гренки с начинкой из ветчины и сыра — прекрасная идея для легкого утреннего перекуса. Просто выложите колбасу и сыр на кусочки тостерного хлеба, покройте начинку еще одним ломтиком хлеба. Получившийся сэндвич разрежьте на два треугольника, быстро обмакните каждый в заранее приготовленную и взбитую смесь из яйца и молока, обваляйте в сухарях и обжарьте на сковородке с двух сторон.

4. Рулетики из слоенного теста

Рулетики из слоенного теста с колбасой.

Оригинальные рулетики из слоенного теста с начинкой из сыра и ветчины — прекрасная закуска, которая придется по душе как взрослым, так и детям. Для приготовления необычных рулетов понадобиться небольшой кусок слоенного теста, который нужно раскатать так, чтобы получился прямоугольник, всю поверхность которого нужно застелить тонкими кусочками ветчины и сыра. Тесто с начинкой следует скрутить в плотный рулет и аккуратно разрезать на маленькие кусочки. Получившиеся рулетики нужно поместить в смазанную подсолнечным маслом форму для выпечки, полить их глазурью из растопленного сливочного масла, горчицы и сахара, и оправить в предварительно разогретую духовку. Запекать рулетики следует при температуре 175 градусов в течении 20-25 минут.

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5. Сэндвич на гриле

Сэндвич с сыром и помидором.

Легкий в приготовлении сэндвич на гриле прекрасно подойдет для завтрака на природе. Для его приготовления понадобятся слегка обжаренные ломтики хлеба, между которыми нужно выложить кружочки помидоров, сыр Моцареллу и соус песто. Получившиеся сэндвичи нужно жарить на гриле до тех пор, пока сыр не расплавиться.

6. Брускетта с овощами

Брускетта с помидорами и сыром.

Хотите прикоснуться к итальянской кухне — приготовьте на завтрак теплую брускетту с сыром и помидорами. Для этого ломтики итальянского хлеба нужно смазать оливковым маслом и отправить в разогретую духовку на десять минут. В это время следует смешать прессованный чеснок с уксусом, оливковым маслом, измельченным базиликом перцем и солью, добавить в эту смесь порезанные помидоры черри. Разогретый хлеб следует достать из духовки, выложить на него кусочки Моцареллы, смесь с помидорами и вновь отправить в духовку на 7 минут.

7. Бутерброды с тунцом

Бутерброды с начинкой из тунца и овощей.

Разнообразьте свой привычный рацион, заменив колбасу и сыр тунцом с овощами. Для приготовления таких бутербродов понадобиться баночка тунца в собственном соку, из которой нужно слить жидкость, а кусочки рыбы перемешать с мелко порезанным красным луком, сельдереем и укропом. Полученную массу нужно посолить, поперчить и заправить майонезом. Готовую начинку выкладывайте между двумя половинками свежей белой булочки.

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8. Бутерброд с лососем и яйцом

Горячий бутерброд с лососем и яйцом.

Вкуснейший сэндвич с козьим сыром, тонкими ломтиками копченного лосося, спаржей и жаренным яйцом — аппетитное и питательное блюдо для аристократического завтрака.

9. Сэндвич с тыквой и яблоком

Необычный сэндвич с тыквой и яблоком.

Питательный и полезный сэндвич, который можно приготовить из двух ломтиков хлеба, обжаренного на сковородке, тонких ломтиков тыквы, жаренного сыра чедер, базилика и кусочков яблок.

10. Сэндвич с яичным салатом

Сытный сэндвич с ячным салатом.

Перемешайте домашний йогурт, горчицу, измельченный чеснок, мелко нарезанный зеленый лук, майонез, соль и перец. Измельчите помидор и яйца, смешайте с заправкой. Полученную массу толстым слоем выкладывайте на слегка поджаренный хлеб, накройте вторым ломтиком хлеба.

11. Яичница в бутерброде

Сытный бутерброд с яичницей.

Возьмите свежую булочку для бургеров, срежьте ее верхушку и аккуратно выньте мякоть. На дно и стенки булочки выложите ветчину или бекон, сыр, вбейте яйцо, посолите, поперчите, посыпьте мелко натертым сыром и накройте ранее срезанной верхушкой.

12. Тортилья с курицей

Тортилья с курицей, помидорами и сыром.

Тонкая пшеничная лепешка с начинкой из курицы, сыра и овощей — прекрасная альтернатива привычного бутерброда с маслом и колбасой. Процесс ее приготовления не займет больше полу часа, а съев такой бутерброд будешь сыт целый день.