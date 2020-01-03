Добро пожаловать в бурлеск! Мир перьев, стразов и кисточек на сосках

Share Tweet Share Share Email CommentsБурлеск — разновидность театрального развлекательно-эротического шоу, близкого по жанру к мюзиклу и кабаре. Основные элементы бурлеск-шоу — танцевальные, цирковые, комедийные и разговорные номера. Бурлеск возник в Европе во второй половине XIX века, но наибольшую популярность приобрел в США в 1930-х годах. Со временем шоу становились менее комедийными и более эротическими, и в середине 1970-х жанр окончательно трансформировался в то, что теперь называют стриптизом.

В России бурлеск появился около 10 лет назад — на волне его возрождения, которое началось в США в начале 1990-х. С 2012 года в Москве ежегодно проводится международный фестиваль «Мисс Бурлеск», где выступают как дебютантки, так и опытные артистки со всей России и из-за рубежа. В 2016 году в столице открылась «Школа бурлеска и ретро-стиля». Учениц пока немного: все же россиянам бурлеск еще не очень понятен, а кому-то и чужд. Более того, по словам Валерии Малиновска, основательницы фестиваля и школы бурлеска, «в условиях российской действительности некоторые приравнивают бурлеск к некой форме проституции». Фотограф Дима Жаров побывал на нескольких шоу в Москве и Санкт-Петербурге и окунулся в мир бурлеска, чтобы узнать у артисток, как они пришли в этот жанр и почему в нем остались.

Агнета Линчевская на сцене

Первый раз я соприкоснулась с бурлеском в 2013 году. Вообще, стиль у меня свой, я называю его арт-стрипом. Это такой микс из современного балета, элегантной стрип-пластики, необурлеска, кабаре-хореографии, ретрохореографии. В целом я могу назвать это театральным стриптизом. Я делаю историю, на которую меня вдохновил персонаж из книги, из фильма, может быть, даже мною вымышленный персонаж, но это всегда завязано на кульминации и развязке — как в любом художественном произведении. Это нечто среднее между танцем, театром и стриптизом.

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Агнета Линчевская в гримерке

Бурлеск — это та эпоха, в которой я родилась и из которой не вышла. Я опоздала на эту землю как минимум лет на семьдесят. В этой жизни, в этом воплощении я пытаюсь компенсировать свое опоздание.

Валерия Малиновска. Автор и продюсер фестиваля «Мисс Бурлеск», основатель бурлеск-шоу «Пудра», учредитель «Школы бурлеска и ретро-стиля»

Я профессиональная танцовщица и хореограф-постановщик. Танцую с детства. С 2000 года уже выступала в ночных клубах и на разных мероприятиях. В 2007-м сделала свое шоу — «Пудра». Я хотела создать эротическое шоу, но чтобы оно не выглядело как стриптиз, и поэтому я искала другое подходящее слово. Случайно увидела передачу об американском бурлеске, и там были прикольные тетки, такие задорные с заклеенными сосками. Мне это очень понравилось, я поняла: это то, что мне хочется делать.

Бурлеск-шоу звучало уже интереснее, чем стриптиз-шоу. Это было необычно, нестандартно. Я поискала информацию о бурлеске в интернете и нашла Лялю Бежецкую, которая приехала тогда в Россию из Лондона, где она изучала этот жанр. Я ей написала, мы познакомились. Она формировала свое шоу, и я какое-то время танцевала у нее. Но затем наши пути разошлись — я начала делать свое.

Николь Киндер (слева) и Агнета Линчевская

Валерия Малиновска: «Раньше артистки бурлеска выступали в связке со стенд-ап актерами. Мы потихоньку знакомимся с нашими российскими стендаперами, но до того, чтобы создать шоу, еще не дошло. Хотя все идет к этому. Мне хочется, чтобы люди не только смотрели красивую картинку, но и хохотали. Чтобы они, выходя с нашего мероприятия, хотели прийти снова».

В гримерке перед выступлением.

Прическа — важный элемент сценического образа.

Агнета Линчевская готовится к выступлению.

Валерия Малиновска открывает занавес. Шоу начинается

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Я, наверное, как-то по-своему отношусь к этому жанру — с более широким видением. Потому что для многих это платье в стиле 1930-х годов. Для кого-то это «Мулен Руж». Для кого-то это девушка, которая крутит кисточками на груди. Для меня же бурлеск — это комедийно-эротический жанр. Где есть ирония, двусмысленность с эротическим подтекстом — это все оно. И если сюда еще приплести ретро-стиль, экспрессию, движения, фотографию, цирковой номер, песню спеть, в конце концов, — все это можно подвести под жанр бурлеск.

На сцене Элли Маус.

Выступление Селесте Ди Морэ.

Участницы фестиваля бурлеска перед общим выходом на сцену.

Тамасина Бенсан выходит на сцену в образе Красной Шапочки.

Свое шоу представляет Элли Маус.

Пинап Кэнди — «русская красавица».

Тамалина перед выходом на сцену

Я считала, что не занимаюсь бурлеском. Я занималась танцем живота. Но однажды звезда бурлеска Ляля Бежецкая сказала: «Вы танцуете не танец живота, вы танцуете бурлеск». Если так, то получается, что я танцую бурлеск уже лет пять. Меня сильно привлекает сцена — я очень жадная до сцены. Она дает возможность мне раскрепоститься и выразиться.

Перед выступлением

Тамалина: «Посмотрите на меня — я, в принципе, не соответствую мировым стандартам красоты. Я невысокая, совершенно не привлекательная — мордашка меня подвела. Но в бурлеске я себя чувствую королевой — настолько раскрепощаюсь. Плюс юмор — бурлеск, наверное, один из немногих жанров, где я могу показать свое чувство юмора на сцене, играть со зрителем, не боясь, что меня не поймут».

Роз Де Нуар в гримерке. Последние приготовления перед выходом.

Артистки бурлеска в ожидании выхода на сцену

Алиса Шпиллер (на фото крайняя справа). «Королева бурлеска-2016».

Я в бурлеске пять лет. С 2011-го я начала делать сольные номера, собрала труппу «Грешные кокетки», но, как я люблю шутить, это были «пиратские» выступления. На «легальные» выступления я вышла в 2015 году. До этого у меня еще не сформировался свой стиль и не было зарубежного опыта. В российских условиях, где бурлеск не так популярен, достаточно сложно делать что-то, что ты видел на YouTube. С 2014 года я начала путешествовать и смотреть зарубежный бурлеск, получила огромный опыт и привезла его в Россию, чтобы поделиться с девочками из своей труппы.

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Выступление Элли Маус

Алиса Шпиллер: «Для меня бурлеск — это нечто большее, чем то, чем я занимаюсь после работы, — это моя жизнь в прямом смысле этого слова. Это то, чем я занимаюсь ежедневно с утра до вечера: с утра встала поклеила стразы на костюм — и понеслось. Репетиции, надо все построить, все придумать, сделать пиар-пост где-нибудь и т.д. Очень много затрат и мало выхлопа. Но я счастливый и гармоничный человек, потому что я действительно занимаюсь тем, что мне нравится, и не распыляю себя на какие-то другие дела в принципе. Мне это нравится, зачем мне выходные?»

На сцене Катерина Сахара

Валерия Малиновска: «В России очень мало ярких профессиональных артисток. Поэтому я создала «Школу бурлеска и ретро-стиля». Девушки с удовольствием записываются, все хотят выйти на сцену, быть в лучах софитов, в блеске, стразах, перьях и обязательно нравиться своим близким и любимым мужчинам. Я хочу делать красивое шоу — прежде всего. Очень хочется создать большое шоу, не фестиваль и не конкурс. Такое шоу, чтобы все наконец поняли, как это красиво, ярко, не пошло, что это — со вкусом».

Фотографии © Дима Жаров

16 сентября 2017