Все самое интересное об экологии. Часть II

Share Tweet Share Share Email CommentsИнтересный факт: только 1/3 часть из 177 рек, которые имеют протяженность больше 1 километра, не используются человеком в качестве водотоков. То есть на 2/3 рек находятся гидроэлектростанции.

Интересный факт: с 1970 года по 2012, популяция позвоночных животных уменьшилась практически на 30 процентов. Такая пугающая цифра была вынесена экспертами, которые изучали численности более 9 тысяч популяций 2,5 тысяч видов млекопитающих (амфибий, птиц, рыб, рептилий и так далее).

Интересный факт: в 1960 году, потребность чистой питьевой воды для жителей Ближнего Востока составляла 3,3 тысячи литров в год. На сегодняшний день это потребность приближается к санитарному минимуму в 1000 литров в год и составляет 1250—1300 литров. Кстати, проблемы с водоснабжением испытывают не только жители Ближнего Востока, но и целого ряда азиатских стран, например, Индия, Пакистан, Китай. Более того, последнее время, пугающая тенденция отсутствия питьевой воды есть и в Соединенных Штатах Америки. Примечательно, что МКК (межправительственный комитет по изменению климата) в четвертом докладе за 2012 год указал, что примерно к 2030 году, 2/3 всего населения Земли будут испытывать сильный водный стресс, тоже прогнозируется и к 2050 году.

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Интересный факт: в Австрии существует целая система рек, которая более чем чувствительна к климату. Если температура повышается всего на 1 градус, то объем водного стока снижается более чем на 15 процентов! Примечательно, что в данный момент дебит одной из рек Мюррей, составляет примерно 1780 гигалитра/год. А всего три года назад составлял 8890 гигалитров/год.

Интересный факт: на 2012 год более 43 процентов поверхности планеты Земля занято антропогенной политикой (промышленность, строительство, сельское хозяйство и так далее).

Интересный факт: за 2012 год, от опасных погодных явлений Российская Федерация потеряла более 60 миллиардов рублей. Самые большие траты приходятся на восстановление сельского хозяйства, порядка 60 процентов. А на восстановление электросетевого комплекса приходится 5 миллиардов или 10 процентов от экономической потери. Примечательно, что в Америки примерно такая же ситуация: погодные явления влияют на экономику примерно в 1/7 часть от всего годового бюджета страны.

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Интересный факт: почему планета Земля не помогает голодающим в Африке? Все очень просто: чтобы обеспечить питанием среднего качества племя в 350-500 человек, нужна территория примерно равная Республики Чехия. Такие условия практически нереально создать в современном мире, хотя земли под засеивания и есть, вряд ли большое количество людей будет занимается этим на волонтерских основах.

Интересный факт: по данным института занимающегося измерением климатических условий и их оценкой, который находится в Потсдаме уровень в мировом океане поднимается с огромной скоростью, что вскоре может привести к катастрофе. Сегодняшняя оценка института составляет 60 процентов за 2012 год. Это существенно расходится с оценкой IPCC. Ежегодно, океан поднимается на 3,2 миллиметра. IPCC дает оценку в 2 миллиметра.

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