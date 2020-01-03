Власти Турции в 2019 году депортировали более 770 иностранцев, подозреваемых в террористической деятельности

Хотя министр не упомянул, с какими организациями были связаны подозреваемые, турецкое правительство в ноябре начало репатриацию заключённых ИГИЛ (запрещена в РФ) на родину, указывает агентство Анадолу. Этот шаг был предпринят после захвата почти 300 членов ИГИЛ на северо-востоке Сирии во время военного наступление турецких вооружённых сил против сирийских курдских боевиков, контролировавших регион и удерживавших в плену членов ИГИЛ.

Сойлу заявил в прошлом месяце, что около 1 тыс. 200 иностранных членов ИГИЛ содержатся в турецких тюрьмах и ещё 300 в регионе на севере Сирии, который силы под руководством Турции взяли под контроль.

Заявление Анкары о намерении отправить боевиков ИГИЛ назад в свои страны, даже если их гражданство было аннулировано, вызвало критику со стороны ряда европейских стран, которые утверждают, что террористы лишены гражданства.

Отметим, что с момента признания ИГИЛ террористической организацией в 2013 году Турция подверглась многочисленным атакам со стороны данной группировки, включая 10 терактов с участием смертников, семь взрывов и четыре вооружённых нападения.

Сойлу также высказался о сирийском населении Турции. По словам министра, из 3,6 млн сирийских беженцев, находящихся в Турции, 474 тыс. 679 проживают в крупнейшем городе страны Стамбуле, и почти 100 тыс. незарегистрированных сирийцев в городе были отправлены в другие районы.

«Мы предоставили гражданство 110 тыс. сирийцев. Из них 53 тыс. являются взрослыми и 57 тыс. детьми», — отметил он, добавив, что основную часть тех, кто получил турецкое гражданство составляют учителя, врачи, инженеры, бизнесмены и учёные.