Волинянин отримав серйозну травму голови під час запуску салютів: чоловік – у реанімації

У Любомльському районі у новорічну ніч місцевий житель був доставлений в реанімаційне відділення лікарні через необережне поводження з піротехнічними засобами.

Про це повідомляє Любомльський відділ поліції на сторінці у Facebook.

Встановили, під час запуску салютів 29-річний чоловік отримав тяжкі травми голови та в подальшому був доставлений до реанімаційного відділення Ковельської ЦРЛ.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесні ушкодження).

Загалом в новорічну ніч до Любомльського відділу поліції надійшло 16 звернень громадян, що здебільшого були пов’язані з побутовими конфліктами внаслідок надмірного вживання спиртних напоїв. За вказаними повідомленнями працівники поліції провели відповідну перевірку та прийняли рішення в порядку ЗУ «Про звернення громадян» та складені адміністративні протоколи.