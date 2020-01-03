Виктор Томенко утвердил управленца Красноярска пост промышленного вице-губернатора Алтайского края

Александр Климин, занимавший ранее пост министра промышленности и энергетики Алтайского края, официально назначен заместителем председателя правительства региона. Об этом 30 декабря на аппаратном совещании в правительстве края объявил губернатор Виктор Томенко.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, Климин будет курировать промышленность, энергетику, транспорт, дорожную отрасль, строительство и ЖКХ в Алтайском крае, а также деятельность управления по госрегулированию цен и тарифов. К своим новым обязанностям выходец из Красноярского края приступил с 28 декабря. О том, кто займет оставленный им пост министра, пока неизвестно. Пока обязанности главы Минпромэнерго исполняет замминистра Ольга Слученкова. Однако инсайдеры по-прежнему утверждают, что на министерскую должность может быть назначен замглавы Барнаула по экономической политике Вячеслав Химочка.

Напомним, о назначении Александра Климина на пост зампреда ИА «Банкфакс» стало известно еще несколько дней назад. По сведениям инсайдеров, после затянувшихся размышлений о том, кто может занять эту должность, губернатор Виктор Томенко все же остановился на данной кандидатуре. При этом сохранить свой министерский пост Климину не удастся, поскольку в структуре правительства должности разведены. Тогда же сообщалось, что освободившееся кресло может достаться Вячеславу Химочке.

Отметим, что должность «промышленного» вице-губернатора Алтайского края оставалась вакантной более года. Глава региона Виктор Томенко не хотел спешить с этим назначением, назвав данный вопрос «важным, но не срочным» в ходе общения с журналистами еще в августе текущего года. Тогда он же опроверг распространившиеся ранее слухи о возможном назначении на этот пост бывшего главы Барнаула Сергея Дугина, сказав, что у него была другая кандидатура, но с ней не срослось.

Справка:

Александр Климин родился 10 декабря 1975 года в Новосибирске. В 1998 году он окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях транспорта (автомобильного)». В 2001 году Климин повышал квалификацию в Красноярском государственном университете по специальности «Финансы и кредит», в 2006 году — в Академии народного хозяйства при президенте Российской Федерации по специальности «Экономика, государственные финансы, государственное управление». В 2014 году будущий алтайских зампред окончил магистратуру Сибирского федерального университета по специальности «Инновационный менеджмент».

С 1999 по 2005 год Александр Климин работал в органах исполнительной власти Красноярского края на руководящих должностях в сфере промышленной политики. После этого возглавлял службу по контролю в области промышленности администрации Красноярского края. Работал в должности заместителя министра в Министерстве промышленности и энергетики Красноярского края, руководил Министерством промышленности и торговли Красноярского края, работал в должности заместителя министра в Министерстве промышленности, энергетики и торговли Красноярского края. С 2017 года Климин занимал должность заместителя гендиректора по специальным проектам ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири». В октябре 2018 года его назначили министром промышленности и энергетики Алтайского края.