Как вы уже поняли, речь пойдет не о природной аномалии человеческого тела, а о человеке, который видимо очень стремится быть похожим на улитку. Нет, не внешним видом, а поведением! Человека этого зовут Лю Лингчао и живет он в Китае. Причем правильно будет сказать во всем Китае, ведь куда бы он не пошел, его дом остается вместе с ним.

Его дом изготовлен из отдельного вида бамбука, который еще легче, чем мы себе можем представить. Однако полный вес все равно внушителен и составляет около 60 килограммов. Лю 38 лет и большую часть времени он проводит в дороге. Дом он носит в прямом смысле на себе и практически никогда из него «не выходит».

Лингчао родился в городе Ронган (провинция Гуандун), однако, воспитывался в достаточно большом по местным меркам доме и получил более-менее приличное образование. Мобильный дом улитка-путешественник построил около пяти лет назад для того, чтобы существенно облегчить путешествия по родной стране, чем он и занимается преимущественное количество времени. На жизнь Лю зарабатывает тем, что по пути собирает банки из металла или пластика, которые после сдает в пункты переработки за деньги.

Интересно, что такая жизнь пришлась Лю очень даже по душе, поэтому за пять лет он износил три переносных хижины-панциря. Нынешнее переносное жилище обладает параметрами 1,5 на 2,2 метра, которые позволяют Лингчао скромно жить и никому не мешать. Он не сам себя назвал человеком-улиткой. Наверное, вы подумали, что такая «кличка» дело рук средств массовой информации? Нет, это далеко не так. По большому счету СМИ никогда не интересовались Лингчао, поэтому и не о каких обозначениях речи идти не может. Дело в том, что дом в шестьдесят килограмм не такая легкая ноша для любого человека, поэтому Лю Лингчао передвигается крайне медленно. Слухи о том, что такой путешественник есть в Китае фактически перебегают его в десятки, а то и в сотки километров. Все это ведет к тому, что «человеком-улиткой» его прозвали сограждане.

Лю Лингчао отмечает, что он намерен пройти 434 километра, после чего хочет вернуться в родной город и увидеть родителей и близких. На момент нашего с ним разговора ему оставалось пройти всего 32 километра для завершения своей прогулки по родной стране. Лингчао отмечает, что ему очень нравится то, что он может остановится практически в любом месте, где бы он не находился, при этом не прилагая серьезных усилий к ночлегу.

В заключение нашего рассказа о 38ми летнем Лю Лингчао добавим, что китайцы вообще очень находчивый и смекалистый народ. Особенно это касается жилищной проблемы. Помните очень известную историю о народном дизайнере Фэй Дайхай? Он так же китаец, который долго не мучился по поводу постройки квартиры. Он построил дом, который внешне походил на яйцо, а чтобы ему никто не мешал, полностью изолировал его с помощью прошитых вдоль и поперек мешков. А не так давно ходила история о молодой паре (муж и жена), которые оборудовали небольшой грузовичек для жилья.