Какой праздник 3 января в России и мире

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3 января в отмечается 2 праздника.

День рождения соломинки для коктейлей

День рождения соломинки для коктейлей отмечается в 2020 году 3 января.

Дата праздника имеет символическое значение. 3 января 1888 года владелец фабрики по производству бумажных мундштуков для сигарет Марвин Стоун получил патент США на изобретение «соломинка для коктейлей». Первая запатентованная трубочка была изготовлена из простой бумаги. Вместо нее вскоре применили манильскую бумагу, в состав которой входит пенька. Благодаря такой доработке соломинка перестала размокать при контакте с напитками.

В 1937 году Джозеф Фридман запатентовал трубочку с гофрированным участком, благодаря которому появилась возможность сгибать ее для большего удобства пользования. Во второй половине XX века владелец магазина швейных машин в Балтиморе Отто Дайфенбах изобрел целлофановую (пластиковую) трубочку для питья.

Постепенно дизайнеры усовершенствовали внешний вид соломинки. Они придумали трубочки разного красочного содержания, размера, с украшениями, светящиеся в темноте. Большое внимание они уделили форме. Так появились соломинки в виде спиралей, колец, сердечек, пикантных мужских форм.

Интересные факты

Приспособление для втягивания напитков из бокала назвали «соломинкой» потому, что изначально для этой цели использовали высушенный стебель злаков (соломинку).

До 1906 года трубочки для питья изготавливали вручную. Затем изобрели станок для производства.

В 2006 году датчанин Франдсен изготовил соломинку, которая позволяет пить воду из любого водоема. На вид она похожа на небольшую флейту. В нее встроены фильтры и наполненная йодом камера. Такая трубочка рассчитана на очистку 700 л воды. Изобретение назвали Lifestraw («соломинка жизни»).

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