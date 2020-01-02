Помпео заявил о необходимости защитить посольство США в Ираке

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре заявил спикеру иракского парламента Мухаммаду аль-Хальбуси о необходимости защитить посольство США, сообщил госдепартамент.

Во вторник протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе «зеленой зоны» иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки «Катаиб Хезболлах». В среду митинг продолжился, и военнослужащие США в очередной раз применили слезоточивый газ против демонстрантов.

Помпео поблагодарил аль-Хальбуси за то, что тот осудил нападение, которое госсекретарь назвал «терактом, совершенным при поддержке Ирана».

«Госсекретарь и спикер согласились в том, что правительство Ирака обязано предотвратить дальнейшие нападения против нашей дипмиссии», — говорится в сообщении госдепа.

Ранее Помпео уже не раз говорил на эту тему с другими членами иракского руководства. Госсекретарь также отменил готовившийся визит на Украину, в Белоруссию и страны Центральной Азии.

Президент Ирака Бархам Салех во вторник осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде и назвал подобные действия «атакой на суверенитет» самого Ирака.

США нанесли удары по пяти объектам движения «Катаиб Хезболлах» в Ираке и Сирии «в ответ на повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболлах» по иракским базам». В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четверо американских военных.