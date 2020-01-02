Bloomberg: Россия достигла постсоветского максимума по добыче нефти

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Maxim Shemetov/Reuters

За прошлый год Россия вышла на уровень добычи равный в 11,25 млн баррелей в сутки. Этот показатель близок к тому, что был в последний раз в 1987 году, сообщает Bloomberg.

«В 1987 году Россия добывала рекордные 11,416 миллиона баррелей в день», — отмечает Bloomberg.

Однако в 2019 году добыча российской нефти и конденсата достигла постсоветского максимума, даже несмотря на то, что страна сократила добычу в соответствии с соглашением с ОПЕК.

Согласно имеющимся данным, всего в 2019 году Россия добыла более 560 млн тонн нефти. Этот показатель на 0,8% больше, чем был в 2018 году.

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