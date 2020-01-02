Оппозиция Турции возражает против отправки войск в Ливию

«Мы возражаем против того, чтобы наши солдаты гибли в пустынях Ливии», — цитирует его Duvar. Он также добавил, что политика, проводимая в Ливии и Сирии, только навредит Анкаре.

Напомним, что на прошлой неделе Анкара и базирующееся в Триполи правительство национального согласия (GNA) ратифицировали меморандум о военном сотрудничестве, подписанный 27 ноября президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Фаизом Сараджем. Помимо всего прочего, документ предусматривает военную поддержку между сторонами.

Анкара планирует направить войска в Ливию для поддержки GNA против восточных ливийских сил во главе с силачом Халифой Хафтаром, если правительство Сараджа попросит об этом.

Эрдоган, который поклялся не допустить падения правительства Сараджа, может отдать приказ о размещении турецких военных в Ливии в начале января, получив одобрение парламента.

«А какие у нас дела в Ливии?» — спросил Кылычдароглу, добавив, что правящая Партия справедливости и развития (ПСР) хочет поехать в Ливию, чтобы поддержать «Братьев-мусульман».

«Каковы преимущества отправки войск в Ливию? Турция должна идти в Ливию, чтобы заключить мир между сторонами, а не воевать. Он должен говорить с обеими сторонами. Это должно быть его ролью», — добавил лидер НРП.

Ранее 30 декабря министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и ещё 30 человек посетили Кылычдароглу, чтобы проинформировать его о законопроекте, направленном в парламент, и о текущей ситуации в Ливии.

«Мы объяснили им причины, по которым нам нужно, чтобы это предложение было одобрено перед лицом угроз. Это зависит от того, поддержит ли НРП это предложение или нет», — заявил Чавушоглу журналистам после встречи.

Вскоре после визита министра заместитель лидера НРП Унал Чевикез указал, что было бы ошибкой вводить войска в Ливию, поскольку приоритетом должно быть участие в дипломатии.

«Это неправильно для Турции — проводить такую внешнюю политику», — сказал Чевикез журналистам, вновь заявив, что НРП не поддержит это предложение в парламенте.