Волинянка, яка виграла у конкурсі «Міс Земля-2019», відповіла на відверті питання. ВІДЕО

20-річна модель Діана Шабас з Нововолинська підкорила журі на конкурсі краси та здобула один з трьох головних титулів «Міс Земля». Дівчина представила країну в міжнародному конкурсі на Філіпінах.

На новорічно-різдвяні свята Діана приїхала до родини в рідне місто, — пише БУГ.

Неймовірно позитивна, завжди усміхнена та щира дівчина в останній день 2019 року поділилася з нами своїм життям, відповідаючи на запитання Анкети.

Про модельний бізнес, чи змінювала Діана щось в своєму тілі, як це бути «Міс Україна Земля» та чому їй важко в літаках – про це й інше дізнавалися журналісти БУГу.