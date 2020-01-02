Карлос Гон отверг причастность семьи к его побегу из Японии

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Steve Marcus/Reuters

Экс-глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон, который поспешно покинул Японию, где находился под домашним арестом, отверг слухи в СМИ о влиянии семьи на его решение. Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что видел в СМИ информацию, что его жена и другие члены семьи сыграли роль в его отъезде из Японии. Однако он отверг эти данные, назвав их ложными.

«Моя семья не играла никакой роли», — добавил Гон.

Он рассказал, что самостоятельно организовал свой отъезд.

19 ноября 2018 года Карлос Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Он якобы не задекларировал должным образом свои доходы на посту председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год.

Гон, по версии следствия, переложил на корпорацию свои личные финансовые потери от неудачных операций с ценными бумагами в 2008 году.

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