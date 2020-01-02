К Новому Году в СССР готовились еще летом. Фотоподборка

Хотя основные элементы домашнего праздника сохранились с советских времен, в те времена подготовка Нового года в традиционном виде была практически геройством, и многие сейчас вспоминают с ностальгией тот кропотливый труд.

К Новому году в СССР готовились задолго до его наступления: из-за того, что было трудно достать продукты, все необходимое покупали за несколько месяцев и бережно хранили до нужного момента. Сейчас трудно себе это представить, но чтобы достать основные ингредиенты, например, салата оливье, нужно было сильно постараться: в свободной продаже не было майонеза, зеленого горошка, колбасы — запасаться начинали с октября. С большим трудом доставали и основной напиток праздника — Советское шампанское.

Предлагаем вспомнить в ностальгической подборке, как это было.

Поначалу Новый год не был официальным государственным праздником, однако большинство семей традиционно отмечало его наряду с Рождеством, и праздник считался семейным.

Новогодние елки и елочные игрушки в СССР

Впервые Новый год официально отпраздновали лишь в конце 1936 года, после статьи видного советского деятеля Павла Постышева в газете «Правда».

«Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны? Какие-то, не иначе как „левые“ загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Следует этому неправильному осуждению ёлки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец. Комсомольцы, пионер-работники должны под Новый год устроить коллективные ёлки для детей. В школах, детских домах, в дворцах пионеров, в детских клубах, в детских кино и театрах — везде должна быть детская ёлка! Горсоветы, председатели районных исполкомов, сельсоветы, органы народного образования должны помочь устройству советской ёлки для детей нашей великой социалистической родины.»

Новый год государство разрешило отмечать, однако 1 января оставался рабочим днем. Кремлевская елка — главная елка всего Союза, 1938 год.

Колонный зал Дома союзов, 1941 год.

Группа разведчиков Западного фронта встречает Новый 1942 год.

Дед Мороз выезжает на каток парка Горького

Новогоднее представление в начале 1950-х.

Фотограф Эммануил Евзерихин запечатлел свою семью у елки, 1954 год

1955. Учащиеся ПТУ пришли на кремлевский новогодний праздник в национальных костюмах. Даже лестница плотно забита, 1955 год.

1960 год. Костюмы и елочные украшения отражали мощь страны: водолазы и космонавты на Кремлевской елке. Первый спутник уже побывал на орбите, а фильм «Человек-амфибия» пока еще не снят.

Экипаж Ту-144 перед рейсом Москва-Алма-Ата, 1978 год.

Дед Мороз в киевском «Динамо». Он пытается защитить корзину от броска чемпиона мира А. Белостенного, 1983 год.

Омская область. Дед Мороз спешит на праздник в 1988 году.

Билеты на Новогоднюю елку для детей тоже доставали с трудом. А также нужен костюм снежинки из марли или наряд зайчика. Подарок, в составе которого были и карамельки, и яблоки, и грецкие орехи, предоставлял родителям профком. Мечтой каждого ребенка было попасть на главную елку страны — сначала в Колонный зал Дома Союзов, а после 1954 года — на Кремлевскую елку.

Только после войны начали по-настоящему складываться традиции празднования Нового года в СССР. Стали появляться елочные игрушки: сначала очень скромные— из бумаги, ваты и прочих материалов, позднее — красивые, яркие, из стекла, похожие на украшения дореволюционных елок. К концу 1960-х годов был налажен массовый выпуск игрушек для новогодней елки, и можно было купить довольно простые варианты из пластика, обычно с советской символикой.

Праздничный стол

К празднику готовились заранее. Во-первых, нужно закупить продукты — то есть, «достать», выстоять в часовых очередях, получить в продуктовых заказах шпроты, икру, копченую колбасу.

Обязательные блюда на праздничном столе: оливье, холодец, заливная рыба, морковный и свекольный салаты, селедка под шубой, маринованные огурцы и помидоры.

Те, у кого имелся знакомый продавец в продуктовом магазине, могли позволить себе на Новый год коньяк за 8 рублей 12 копеек, шампанское «Советское» полусладкое, мандарины.

Готовые торты тоже были дефицитом, поэтому в основном приходилось печь самим.

Или долго стоять в очереди, как на этой фотографии.

Наряды и подарки

Каждой советской женщине всенепременно требовалось новое модное платье —его можно было сшить своими руками или в ателье, в редких случаях — купить у фарцовщиков; магазин был последним местом, где можно было что-то найти.

Киноактриса Клара Лучко у елки, 1968 год.

Новогодние подарки — очередное препятствие для советских граждан в процессе подготовки к Новому году. С любыми товарами в стране была напряженка, а с красивыми товарами дело было еще хуже, поэтому наши родители отправлялись в гости, прихватив шампанское, колбасу, желательно — «Сервелат», консервированные экзотические фрукты (ананасы), коробки шоколадных конфет. Женщинам на праздник дарили советские духи, которых в магазинах было в избытке, мужчинам — одеколоны.

«Ничто так не красит женщину, как перекись водорода.» — эта шутка становится актуальной накануне каждого новогоднего торжества в Советском Союзе. Словосочетания «салон красоты» тогда не знали даже самые модницы. В парикмахерские записывались за несколько недель, подготовка прически, макияжа и всего «новогоднего облика» требовала от советских женщин максимум времени, изобретательности и самостоятельности — иногда прически делали подруги.

Последний этап подготовки — протереть (починить) телевизор, который, как утверждал почтальон Печкин, является «лучшим украшением новогоднего стола». «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Голубой огонек», «Морозко» — советские фильмы, передачи и мультики под утро, без которых ни один советский гражданин не мыслил себе праздничной ночи.