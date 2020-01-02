Святой Крампус или Санта Клаус. История чудовища

Раньше это был жуткий персонаж, который забирал с собой детей. Во второй половине 19 века началась трансформация образа в положительную сторону – розгами он сечет и в мешок забирает только плохих детей. А к нашему времени зверь-садист превратился просто в умильного дедушку, от которого все ждут только подарков.Тем, кто уже давно не верит в Деда-Мороза, можно рассказать нелицеприятную историю этого сказочного теперь персонажа, который своим появлением обязан реально существовавшему человеку — святителю Николаю архиепископу Мир Ликийских (развалины его резиденции находятся около поселка Демре в современной Турции). У разных народов он зафиксировался под разными именами: Николай Мирликийский, Николай-Чудотворец, Николай-Угодник, Баба Ноэль, Пер Ноэль, Санта Клаус.Судя по всему, мрачные дела Николая, которые так сильно врезались в память народную, заключались в контрольной поездке по подданным территориям в осенне-зимний период для сбора дани/налогов. В те времена при неуплате дани совершенно нормальной практикой штрафных санкций было забирать детей 7-12 лет в рабство.Свечку мы, разумеется, не держали, но уши настолько сильно торчат изо всех щелей, что потребовалось много лет для перекрашивания черного образа Николая Мирликийского в белый и пушистый. Вот один из вариантов его современного изображения. Кстати, католическая церковь в отличие от православной, не так давно предусмотрительно деканонизировала Николая Мирликийского, исключив его из списка святых.Интересно как судьба распорядилась его «мощами» — голова его находится в итальянском городе Бари, а в Венеции уже полный комплект вместе с еще одной головой. И самое интересное, что обе головы считаются подлинными! Вот такой двухголовый святой. В Венеции кости его все переломаны, якобы на них потоптался какой-то матрос, что по его делам и не удивительно.Примерно до середины 19 века являющиеся зимой Пер-Ноэль, Санта-Клаус и прочие совершенно однозначно воспринимались как злые персонажи, которые забирают с собой маленьких детей и от которых ждать ничего хорошего не приходится, т.е. радовались когда он уходил и можно было относительно спокойно жить целый год, поэтому каждый год возможно «новое счастье».Во второй половине 19 века по всем правилам политкорректности (это на самом деле давняя технология искажения сущности) началось изменение образа в положительную сторону, чтобы о рабовладении ничто не напоминало. А уж к нашему времени страшный сборщик налогов превратился просто в умильного дедушку, от которого все только подарков ждут.В России во второй половине XIX века, при Александре II, отмечаются первые попытки создать самобытного «рождественского деда», который дарил бы подарки русским детям, как у их западных сверстников, упоминаются в 1861 г. «старый Рупрехт» (о нем чуть позже поясним) и в 1870 г. святой Николай или «дедушка Николай». Это были единичные попытки, которые не прижились. В 1886 году впервые появляется «Морозко», и к началу ХХ века уже складывается знакомый нам образ Деда Мороза. Но потом революция 17-го года, запреты на все церковные праздники, и Дед Мороз как обязательный персонаж новогоднего — а не рождественского — праздника возрождается уже в советское время и относится к концу 1930-х гг., когда после нескольких лет запрета вновь была разрешена ёлка.Вернемся в 19 век и посмотрим что сохранилось от темной предыстории Санта Клауса-Николауса. В России — некий «бабай», который опасен и забирает маленьких детей. Отец Николай на турецком — Баба Ноэль. В турецком ударение на второй слог, и В.И. Даль отмечает уже трансформированное: «Детей пугают и бабайкою, старухою, и тут сходятся производства от бабы и от бабая».В Болгарии Дед Мороз — Дяду Мраз, в Чехии есть сорт мороженого «Морозко» (по-чешски «Mrazík»).В Германии аналогом Бабая является Крампус (Krampus). Он ходит вместе с Санта Клаусом и забирает непослушных детей. «Еще одно встречающееся в Альпах на Николаев день существо – крампус. Он страшен и лохмат, с рогами, длинными зубами и хвостом. По поверью, хороших детей награждает Николай, а плохих наказывает крампус. С длинными розгами, коровьими хвостами и колокольчиками группами и в одиночку крампусы расхаживают по улицам деревень и городов и пугают прохожих.» Аналогом Крампуса по выполняемым задачам является образ рождественского солдата Рупрехта, который тоже ходит по домам с розгами и сечет или забирает с собой маленьких детей.Интересно, что если изначально Крампус (Рупрехт) является помощником Санта Клауса-Николауса и получается удобное распределение ролей «Белый рыцарь-Черный рыцарь» = «хороший царь и плохие бояре», то потом образы разделяются окончательно — черные силы как бы существуют сами по себе, а «хороший царь» набирает себе очки положительного персонажа. Однако, разделяй сознание и властвуй…Здесь они вместе: В старых версиях преданий Крампус похищает особо непослушных детей, уносит их в свой страшный замок и сбрасывает в море, что согласуется с ролью его помощника Санта Клауса — Николая Мирликийского, который является покровителем мореплавателей. Действительно, рабов отправляли к месту назначения именно морем.

Здесь Крампус уже орудует будто бы сам по себе, но цель действий пока еще хорошо заметна — детей в кандалах уводят в рабство: Затем постепенно образ Крампуса вырождается в некое пугало, которое само заковано в кандалы, то есть цепи превращаются в нейтральный атрибут как у какого-нибудь «металлиста». Вместо похищения детей он их только наказывает — сечет розгами или только пугает: В настоящее время роль Крампуса постепенно уменьшается, оставаясь только в некоторых районах Баварии и Австрии, где 5 декабря празднуется даже специальный «День Крампуса» (Krampustag). В этот день жители одеваются в такие страхолюдные костюмы и пугают прохожих и соседей, не рискуя получить в ответ бутылкой по голове. Подарков Крампус не дарит, он специализируется на наказании непослушных детей, пугая их: И вот появляется образ почти забавного декоративно-страшного Крампуса, у которого все атрибуты остались — корзина с детьми, кандалы, розги, но теперь это не похищение, а катание на санках: Мы посмотрели как образ злого помощника Санта Клауса потихоньку выродился в некое забавное пугало, повод подурачиться и приколоться. А что же сам Санта Клаус? Он, отделившись от своего злобного помощника, тоже постепенно изменил образ в сторону добродушного старичка с подарками.На этой открытке слева Санта Клаус вроде бы делает то же самое, что и его помощник Крампус справа, но как-то так по-доброму, будто бы пугает. Сюжет тот же, а сущность исчезла: А здесь уже всё становится игрушечным — и сабля и ребенок: И, наконец, получаем чуть ли не странствующего монаха. Где изначальные епископские наряды, где черт-помощник, где похищаемые дети в мешке или в кандалах? Сюжет обозначен, но искажён до неузнаваемости. Учитесь, как надо грамотно подправлять имидж…