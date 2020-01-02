В Китае зарегистрирована вспышка неизвестной пневмонии

В столице китайской провинции Хубэй – городе Уханя – наблюдаются жуткие картины: десятки жителей попали в больницы с неизвестным вирусом, который напоминает пневмонию, сообщает портал Новости Планеты.По сей деть органы здравоохранения Поднебесной не знают, что за вирус атакует граждан. Сейчас специалисты пытаются определить ход распространения болезни, дабы как можно скорее остановить штамм. Поданным South China Morning Post, многие заболевшие были связаны с пищевой промышленностью: они работали с морепродуктами на рынке Хуанань. Сейчас в тяжелом состоянии находятся семь человек. Жертв, к счастью, не имеется.Только несколько человек поправились до такой степени, что врачи смогли их выписать. Об этом отчитался Уханьский департамент здравоохранения. Эти люди ожидают тестирования, сейчас они находятся в карантине.После анализа одного случая заболевания стало понятно, что инфекция не передалась при контакте одного человека с другим. Также врачи не были заражены. Это говорит о том, что заражение произошло при непосредственном контакте с вирусом.Сейчас чиновники и специалисты разбираются с причиной штамма, ищут источник инфицирования.