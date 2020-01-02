Названы 8 вещей, которые делают люди, что никогда не болеют

Многие люди, кажется, вообще никогда не болеют. Они неуязвимы даже в периоды, когда свирепствует грипп и ОРВИ, хотя ходят без маски. Считается, что у таких людей крепкий иммунитет, который защищает их от многочисленных болезней. Но не только иммунитету они обязаны тем, что не болеют — их врожденная осторожность также делает свое дело. Вот 8 вещей, о которых никогда не забывают люди, что не болеют. Они избегают нажатия кнопки лифта пальцами , потому как те буквально кишат микробами. Если кнопку не нажал кто-то другой, делают это локтем. Но если избежать касания с рассадников микробов не удалось, сразу же после выхода из лифта обязательно продезинфицируют пальцы — раствор всегда у них при себе. Здоровые люди никогда не забывают пить воду в достаточных количествах . Есть много причин, почему стоит пить много воды, одна из них — жидкость выводит токсины и болезнетворные микробы из организма. Люди, которые не болеют, всегда высыпаются . Если организму не хватает сна, он становится восприимчивым к бактериям и вирусам, так как иммунные силы организма снижаются.

«Сон — это одна из самых важных вещей, которые мы можем сделать для здоровья», — считает доктор медицинских наук Рене Миранда. Специалист советует спать не менее 8 часов в сутки, но и не более. Здоровые люди часто дезинфицируют свои смартфоны или телефоны . Некоторые просто не задумываются, что микробы переносятся на гаджет с любой поверхности, на которой он лежит, или от того, кто к нему прикасается. Ради собственного здоровья желательно несколько раз в день протирать гаджет дезинфицирующими салфетками.Читайте на Информинг.Ру: Дерматолог рассказала, как правильно увлажнять очень сухую кожу зимой Здоровые люди практикуют йогу и другие методики расслабления . Исследования доказывает, что они нивелируют последствия стресса, который разрушает иммунную систему. Здоровые люди добавляют цинк в свой рацион . Некоторые исследования показали, что добавление цинка может сократить продолжительность простуды и гриппа. Эксперт по питанию и фитнесу Эрин Палински-Уэйд рекомендует принимать цинк в форме сиропа или пастилок, которая позволяет ему оставаться в горле, «где он может вступить в контакт с вирусом, как простуда». «Здоровяки» пьют горячую воду . Все больше ученых склоняются к тому, что питье горячей воды может предотвратить многие заболевания, улучшая отток слизи в носовой проход. Для дополнительного эффекта воду можно разбавить медом и лимонным соком. Они не гермофобы . Здоровые люди, которые дезинфицируют руки и протирают смартфоны, вовсе не гермофобы и не боятся панически микробов. Руки они моют, когда видят в этом необходимость. «Некоторые ошибки и забывчивость очень важны для нашего здоровья и иммунитета, так как они обеспечивают оптимальную работу микробиома и иммунной системы», — считает доктор медицинских наук Фрэнк Липман. Яндекс Дзен