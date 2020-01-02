В Татарстане организовали сбор средств для 11-летнего мальчика с сепсисом и пневмонией

В Татарстане организовали сбор средств для 11-летнего Даниила Максимова из Зеленодольска, которому диагностировали сепсис и двустороннюю пневмонию. Информация опубликована в рамках совместного проекта Русфонда и «БИЗНЕС Online».

Всего на лечение ребенка требуется 3 221 659 рублей. Как рассказала мама мальчика Анастасия Максимова, в декабре у ее сына на нижней челюсти появился фурункул, через две недели заболело левое плечо, а еще через три дня поднялась температура, появилась сильная боль. Лекарства не помогали. Даниила госпитализировали в зеленодольскую детскую больницу, затем перевезли в ДРКБ в Казань. Врачи диагностировали пневмонию и сепсис — заражение крови. Через какое-то время мальчику стало хуже, и врачи решили делать процедура ЭКМО — «искусственные легкие». Средства были собраны с помощью Русфонда. Но в настоящее время мальчику срочно понадобились устройства для удаления эндотоксинов из организма, а также оксигенатор и контур для продолжения процедуры ЭКМО. Женщина пояснила, что она в разводе и одна воспитывает двух сыновей, работая продавцом в магазине.

По словам заведующего хирургическим отделением №2 ДРКБ Михаила Поспелова, состояние Даниила очень тяжелое. «Аппарат ЭКМО заменяет ребенку легкие, но продолжающийся септический процесс не дает возможности восстановить легкие ребенка и дать ему шанс на выздоровление. В настоящее время Даниилу остро необходимо приобретение двух экстракорпоральных колонок для удаления эндотоксинов из организма, а также оксигенатор и контур для продолжения процедуры ЭКМО», — добавил врач.

Неравнодушные россияне уже собрались более 462 тыс. рублей на лечение Максимова. Желающие помочь мальчику могут сделать это через сайт Русфонда.

В Русфонде «БИЗНЕС Online» пояснили, что государство выделяет средства не на все виды медицинского оборудования. Так, оборудование для процедуры ЭКМО, закупка которого квотируется государством, стоит втрое дешевле того, что необходимо для лечения Даниила Максимова. Мальчику оно просто не поможет, отмечает эксперт бюро Русфонда в Татарстане Влада Иванова. Даже в случае, если удастся согласовать покупку необходимых расходных материалов за счет бюджета, ждать придется месяцы: по закону, нужно будет сначала объявить тендер, провести торги, подписать договор и дождаться поставки. Однако ребенок вообще не может ждать, счет для него идет на часы.