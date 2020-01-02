В США не исключили дальнейших атак со стороны «Катаиб Хезболлах»

ВАШИНГТОН, 2 янв – РИА Новости. Вашингтон не исключает дальнейших атак со стороны шиитской группировки «Катаиб Хезболлах», атаковавшей посольство США в Багдаде, заявил журналистам в четверг глава министерства обороны США Марк Эспер.

«Мы на протяжении месяцев наблюдаем их провокационное поведение… Поэтому думаю ли я, что они могут совершить что-то? Да. И, вероятно, они об этом пожалеют», — сказал журналистам в четверг Эспер, его слова приводит агентство AFP.

Глава Пентагона подчеркнул, что США готовы предотвратить дальнейшие действия группировки и подобных ей и вновь указал на их связь с Ираном.

Во вторник протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе «зеленой зоны» иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки «Катаиб Хезболлах». В среду митинг продолжился, и военнослужащие США в очередной раз применили слезоточивый газ против демонстрантов.

Президент Ирака Бархам Салех во вторник осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде и назвал подобные действия «атакой на суверенитет» самого Ирака.

США нанесли удары по пяти объектам движения «Катаиб Хезболлах» в Ираке и Сирии «в ответ на повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболлах» по иракским базам». В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных.