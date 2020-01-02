Египет осудил одобрение парламентом Турции отправки военных в Ливию

КАИР, 2 янв — РИА Новости. Египет жестко осуждает одобрение парламентом Турции законопроекта, который позволяет отправлять военных в Ливию, об этом говорится в заявлении МИД арабской республики.

В четверг турецкий парламент большинством голосов принял законопроект, который позволяет отправлять войска в Ливию.

«Шаги турецкого парламента являются нарушением международных решений и резолюции Совета Безопасности ООН по Ливии №1970 от 2011 года, в соответствии с которой был учрежден Комитет по санкциям в отношении Ливии, а также эмбарго на поставки оружия и военное сотрудничество с ней», — приводится в тексте заявления МИД.

Законопроект был представлен в парламент Турции в понедельник. За законопроект проголосовали депутаты от правящей Партии справедливости и развития и националистической Партии национального движения. Против выступили депутаты от оппозиционных Народно-республиканской и Хорошей партий, Партии счастья (Saadet) и прокурдской Партии демократии народов.

За законопроект проголосовали 325 депутатов, 184 – против.

Ранее СМИ сообщили, что правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную помощь у Турции на фоне наступления Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром на ливийскую столицу. Отмечалось, что речь идет о «воздушной, наземной и морской» военной поддержке для отражения наступления. Турция такую помощь ПНС обещает.

Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы признанного международным сообществом ПНС во главе с Файезом Сарраджем. Ливийские СМИ сообщают о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений на подступах к ливийской столице. Наступление на Триполи началось еще в апреле, но каких-либо серьезных успехов ЛНА достичь не удалось: каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА.

Парламент Турции в октябре 2014 года дал разрешение на использование национальных вооруженных сил в Ираке и Сирии. Мандат действовал в течение одного года, после чего решениями парламента в 2015-2019 годах продлевался еще на год.