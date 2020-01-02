Новое поколение Hyundai Elantra готовится к старту продаж

Компания Hyundai приступила к дорожным испытаниям седана Hyundai Elantra нового поколения. Об этом свидетельствуют «шпионские» снимки закамуфлированного прототипа новинки, замеченного на одной из парковок в Южной Корее.

Плотный камуфляж, покрывающий буквально весь кузов автомобиля, не позволяет рассмотреть все изменения в деталях, но даже сквозь него видны более агрессивные бамперы, новая, полностью светодиодная оптика (вероятно, она появится во всех комплектациях) и несколько иной наклон крыши, оставляющий больше пространства над головами задних пассажиров.



Hyundai Elantra 2021. Фото indianautosblog.com



Hyundai Elantra 2021. Фото indianautosblog.com

Об оснащении новой Elantra пока говорить рано. Тем не менее, инсайдеры из зарубежных источников прочат ей 1,2-, 1,4- и 1,6-литровый бензиновые турбомоторы, 2,0-литровый «атмосферник» и плагин-гибридную версию с подзаряжаемым от бытовой электросети аккумулятором.

Мировая премьера седана следующего поколения, как стало известно «Автоновостям дня», ожидается в июне 2020 года.