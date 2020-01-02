Новое поколение Hyundai Elantra готовится к старту продаж

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mavit
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Новое поколение Hyundai Elantra готовится к старту продаж

Компания Hyundai приступила к дорожным испытаниям седана Hyundai Elantra нового поколения. Об этом свидетельствуют «шпионские» снимки закамуфлированного прототипа новинки, замеченного на одной из парковок в Южной Корее.

Плотный камуфляж, покрывающий буквально весь кузов автомобиля, не позволяет рассмотреть все изменения в деталях, но даже сквозь него видны более агрессивные бамперы, новая, полностью светодиодная оптика (вероятно, она появится во всех комплектациях) и несколько иной наклон крыши, оставляющий больше пространства над головами задних пассажиров.

Новое поколение Hyundai Elantra готовится к старту продаж
Hyundai Elantra 2021. Фото indianautosblog.com

Новое поколение Hyundai Elantra готовится к старту продаж
Hyundai Elantra 2021. Фото indianautosblog.com

Об оснащении новой Elantra пока говорить рано. Тем не менее, инсайдеры из зарубежных источников прочат ей 1,2-, 1,4- и 1,6-литровый бензиновые турбомоторы, 2,0-литровый «атмосферник» и плагин-гибридную версию с подзаряжаемым от бытовой электросети аккумулятором.

Мировая премьера седана следующего поколения, как стало известно «Автоновостям дня», ожидается в июне 2020 года.