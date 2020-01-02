В 2020 году благоустройство Белокурихи оплатят счет курортного сбора туристов 60 рублей

На следующий год в Белокурихе запланировано благоустройство туристических объектов на средства, полученные за счет курортного сбора. Из Фонда развития курортной инфраструктуры Алтайского края на эти цели будет направлено более 60 млн рублей. Об этом было заявлено на заседании общественного совета по контролю над целевым расходованием средств фонда, сообщается на сайте правительства региона.

Как утверждается, с момента начала эксперимента по введению курортного сбора в мае 2018 года и к концу текущего года от туристов в общей сложности поступило 70,6 млн рублей. За 2019 год гости города-курорта заплатили 52,3 млн рублей. По словам чиновников администрации Белокурихи, эти деньги пошли на обустройство лесов вблизи туристических объектов, а также на благоустройство терренкуров. Вдобавок были отремонтированы мосты и проведены текущие работы.

Кроме того, в 2020 году на средства здесь планируется развитие курортной инфраструктуры и создание новых общественных пространств. Для этого уже заключены контракты более чем на 60 млн рублей. Например, у одного из санаториев должна появиться многофункциональная площадка для спорта, детей и отдыха, а на некоторых терренкурах появится освещение, беседки и будут расчищены окрестные леса. Также запланировано обустройство центральной площади Белокурихи, в следующем году начнется проектировка.

Данный перечень работ одобрен общественным советом. От участников заседания поступило предложение о разработке комплексного проекта развития туристической инфраструктуры Белокурихи на весь период эксперимента с курортным сбором до 2023 года. Как на него отреагировала администрация города, не уточняется.

Напомним, что спорный, по мнению ряда экспертов, федеральный эксперимент с курортным сбором был введен в 2018 году. Изначально он составлял 30 рублей с человека в сутки, а с 1 января 2019 года он вырос до 50 рублей. Таким же он должен остаться и в 2020 году, несмотря на то, что в текущем году его хотели изменить и в большую, и в меньшую сторону. На данный момент сбор еще действует в Краснодарском и Ставропольском краях. При этом парламент Крыма приостановил его действие до 2021 года из-за возникших проблем.

Отметим, что указанные регионы действительно получают приличные суммы от уплаты туристического сбора – за время эксперимента они получили более 100 млн рублей. Правда, в Алтайском крае эксперимент действует только в Белокурихе, что сказывается на итоговых поступлениях в фонд, тогда как в других субъектах география более широкая. Федеральные власти всячески стараются поддерживать операторов курортного сбора. Так, в конце декабря было внесено изменение в соответствующий закон, которое отменяет банковскую комиссию при оплате.

Также стоит отметить, что власти Алтайского края ждали больших денежных поступлений от туристов. По итогам 2018 года в фонд поступило 20,6 млн рублей, что было меньше ожидаемой суммы почти на 14 млн рублей. Позже, после анализа туристического потока, этот показатель был скорректирован до 20 млн рублей. В связи с этим в текущем году вопрос об изъянах эксперимента в Алтайском крае и его целесообразности в целом неоднократно поднимался на уровне Алтайского Заксобрания, но пока никаких изменений не запланировано.