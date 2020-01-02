10 главных проблем, которые встанут перед человечеством к 2050 году

Такие наводнения, как в Техасе, к 2050 году могут стать обычным делом

Со многим из того, что угрожает человечеству или заставляет нас задуматься в тревоге, мы сталкиваемся уже сейчас: перенаселенность, последствия использования ядерной энергии, пропасть между богатыми и бедными…Но есть и такие проблемы, которые постепенно вызревают, чтобы к середине этого столетия встать перед нами во весь рост.

Что будет с миром через 30 лет? Точно сказать невозможно, но развитие науки и техники дает нам зацепки. Вот лишь некоторые из потенциально крупных проблем завтрашнего дня.

ГЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

Дискуссии по поводу новой технологии, позволяющей редактировать ДНК человека, становятся все оживленнее, голоса «за» и «против» звучат все громче.

Технологию назвали Crispr (произносится как английское «crisper», то есть «более ясный» — Прим. переводчика), и теоретически она позволяет так изменять ДНК, что в ней не останется триггеров таких, например, болезней, как рак.

Выглядит прекрасно, правда? А теперь посмотрим на темную сторону этого открытия с точки зрения этики.

Не приведет ли применение этой технологии к погоне за «дизайнерскими младенцами», в которых тщеславные (и богатые) родители захотят вложить все свои нереализованные амбиции?

Не смахивает ли это на евгенику, селекцию «правильных людей» с заданными интеллектуальными и физическими качествами?

Пока эта технология не настолько широко применяется, чтобы назвать ее одной из главных проблем сегодняшнего дня, однако мы должны быть готовы к тому, что к 2050 году возникающие уже сейчас вопросы зазвучат громко и актуально.

Сможем ли мы обеспечить участие специалистов по этике в принятии решений о том или ином эксперименте по изменению ДНК человека в каждой лаборатории, в каждом университете, в каждой корпорации?

«Когда технологии с такой скоростью создают все новые и новые возможности, очень трудно найти время для того, чтобы задуматься над этической стороной предлагаемого», — отмечает Николас Агар, профессор этики Университета Виктории в Веллингтоне (Новая Зеландия).

«Это дело небыстрое, но нам придется решить, что именно делает человека человеком и какие вещи лучше не трогать».

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

Население нашей планеты не просто растет. Мы еще и живем дольше — что само по себе прекрасно, но пожилым людям требуется больше помощи от общества, а порой и специальный уход.

Количество тех, кто дожил до ста лет, к 2100 году увеличится более чем в 50 раз — с сегодняшних 500 тысяч до более чем 26 млн. В мире будет расти число государств с большим количеством людей старше 65-ти.

И в ближайшие несколько десятилетий нам предстоит решить вопрос надлежащего ухода за пожилыми людьми (в Японии уже планируется использование для этого роботов).

Возможно, нужны законы, позволяющие въезд в страну большего количества иммигрантов, чтобы как-то справиться с неуклонным старением населения и понижением рождаемости.

ИСЧЕЗАЮЩИЕ ГОРОДА

Повышение уровня мирового океана ведет к тому, что некоторые города постепенно исчезают — достаточно взглянуть на то, что происходит в Майами.

Климат меняется, и речь не только о наводнениях, как в Техасе. Перемены в погоде ведут к переменам в дизайне городов. Не говоря уже о специальных дамбах, придется больше строить зданий с высоким первым этажом.

Наводнения и повышение уровня моря — уже обычное дело для таких регионов, как Флорида. Дальше будет хуже?

Но все это временные меры. Если нынешние тенденции в климате сохранятся, то нам придется смириться с потерей целых островов, частей городов и регионов, лежащих ниже уровня моря. Экономический эффект от этого будет очень серьезный, и «климатические» беженцы станут распространенным явлением.

Если перемены в климате приведут к массовой миграции, инфраструктура больших городов и экономика тех стран, куда устремятся потоки людей, столкнутся с тяжелыми проблемами и, возможно, с настоящим кризисом.

ЭВОЛЮЦИЯ СОЦСЕТЕЙ

Интернет, социальные сети в последнее десятилетие сделали наше общение, с одной стороны, проще, а с другой породили множество новых, до этого неизвестных человечеству проблем.

Учитывая то, что уже сейчас большинство людей узнают новости именно из соцсетей, «Фейсбук», «Инстаграм», «Твиттер» (или то, что к 2050 году будет вместо них) никуда не денутся из нашей жизни.

Как будут выглядеть соцсети через 30 лет? И какие новые опасности они принесут в нашу жизнь?

Одна из них — это мир без права на частную жизнь. Эта проблема ощущается уже сейчас. Отнимая у нас право на анонимность, соцсети дарят нам такие новые проблемы, как кибербуллинг (интернет-травля).

На борьбу с интернет-троллями уже мобилизованы многие общественные и благотворительные организации, но смогут ли правоохранительные органы и компании-владельцы соцсетей справиться с этим отвратительным феноменом или всё станет только хуже — большой вопрос.

А возьмите проблему информационной диеты: если количество вездесущих фейковых новостей останется прежним, как это в итоге повлияет на взгляды людей, как изменит их мировоззрение?

Если месяц за месяцем, год за годом, десятилетие за десятилетием человек потребляет непроверенные, фальшивые новости, его способность вести цивилизованную дискуссию и быть членом цивилизованного общества вызывает сомнение.

Оптимисты скажут: соцсети так стремительно появились в нашей жизни, что все проблемы скоро будут решены. Может, и так — ведь «Фейсбуку», в конце концов, всего 13 лет. И мы просто не представляем себе, с какого рода интернет-проблемами мы столкнемся через 30 лет.

НОВЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРЕНИЯ

В прошлом году мы наблюдали, как на наших глазах разрушался хрупкий геополитический баланс, на достижение которого ушли многие десятилетия. Политическая стабильность в мире в ближайшие 30 лет — под большим вопросом.

Северная Корея запускает ракеты. Тысячи беженцев пересекают границы, спасаясь от войн и насилия. Хакеры вмешиваются в ход выборов в других странах. Во всем мире растут националистические настроения. Выход Британии из ЕС ставит под вопрос будущее этого союза.

В хаосе, охватившем мир, роль обычной дипломатии, обычного умения разговаривать друг с другом необыкновенно возрастает.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТА

Несмотря на быструю урбанизацию, скоростные поезда-пули и фантастическую технологию Hyperloop (проект вакуумного поезда, разрабатываемый Илоном Маском — Прим. переводчика), автомобили никуда не денутся. В ближайшие 20-30 лет их станет даже больше на дорогах.

Все более популярной становится технология беспилотного автомобиля, ведущие игроки в мире автомобилестроения и хайтека спешат выпустить на улицы городов машины без человека за рулем.

В таких быстро развивающихся странах, как Китай, автомашин у жителей становится все больше

Но — с человеком или без — количество автомобилей на дорогах, согласно исследованиям, будет быстро расти. Для таких стран как Китай, где прослойка среднего класса растет, это превращается в большую проблему с точки зрения окружающей среды и инфраструктуры.

Итак, нам предстоит решить, как обеспечить безопасность на дорогах, побороть загрязнение среды и не превратить беспилотные автомобили в новую угрозу жизни граждан.

ИССЯКАЮЩИЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Технологии и гаджеты XXI века требуют редкоземельных компонентов: средний смартфон состоит из более чем 60 «ингредиентов». Природные ресурсы истощаются с пугающей быстротой.

Подсчитано, например, что в Китае, где добывается 90% редкоземельных металлов, их запасы иссякнут через 20 лет. И равноценную замену будет найти необыкновенно трудно.

КОЛОНИЗАЦИЯ ДРУГИХ ПЛАНЕТ

Смогут ли компании, предлагающие услуги космического туризма, гарантировать безопасность своим клиентам? Сумеем ли мы найти способ колонизировать Марс и другие планеты, как призывает Стивен Хокинг?

Сейчас полеты в космос способны совершать только государственные аэрокосмические агентства и миллиардеры, но по мере того, как будет расти их доступность, начнут возникать новые проблемы — с космической логистикой, космической безопасностью и космической дипломатией.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАШЕГО МОЗГА

Сейчас вполне обычное дело — принимать стимуляторы (тот же кофе), чтобы улучшить работу головного мозга. Смартфоны обеспечивают наши мозги дополнительной «внешней» памятью. А что будет через несколько десятилетий?

Представьте себе таблетки, которые помогают нам мыслить гораздо быстрее, чем сейчас, и имплантаты, позволяющие сконцентрироваться на работе так, как недоступно обычному человеку. Всё это уже разрабатывается в лабораториях по всему миру.

Возникает вопрос: а как насчет тех из нас, кто не сможет себе позволить купить эти «улучшатели»? Углубит ли это пропасть неравенства, позволив богатым стать еще богаче?

А ведь есть еще правовые и этические аспекты: выпить кофе перед экзаменом — это одно, а имплантат или специальные таблетки — совсем другое. Мы еще даже представить себе не можем все проблемы, которые могут возникнуть в связи с использованием искусственных «усилителей интеллекта».

Если тебе не на что кормить свою семью, «таблетки для ума» тебе недоступны

РАСТУЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Известный американский футуролог Рей Курцвейл сделал в свое время множество прогнозов на будущее — часть из них весьма вдохновляющи, другие — откровенно тревожные.

Один из этих прогнозов гласит, что однажды искусственный интеллект превзойдет человеческий и начнет сам по себе развиваться с чудовищной скоростью, достигнув так называемой сингулярности (точки во времени, с которой машины начинают совершенствовать сами себя, без помощи кого-либо — Прим. переводчика).

С этим прогнозом далеко не все согласны, но мало кто отрицает, что искусственный интеллект будет развиваться дальше и дальше. Как и в случае с редактированием ДНК человека, нам необходимо понять, какие последствия с точки зрения этики и норм общества это может иметь, поскольку искусственный интеллект вторгается во все новые и новые сферы человеческой деятельности — от здравоохранения до финансов.

Честно говоря, осуществление сценария полного уничтожения человечества искусственным разумом маловероятно, но это не должно помешать нам понять: искусственный интеллект способен изменить нашу жизнь до неузнаваемости.

Не исключено также, что какие-то определенные устройства, управляемые этим интеллектом, из-за технических неполадок могут выйти из-под контроля человека. И тогда возникнет реальная угроза катастрофы мирового масштаба — либо с потерей множества человеческих жизней, либо с потерей миллионов долларов.

01.09.2017