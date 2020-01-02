Срывали учения с Россией: Иран раскрыл планы американцев

В Иране обвинили США в попытке срыва военно-морских учений Ирана, России и Китая, которые проходили с 27 по 30 декабря в северной части Индийского океана и в Оманском заливе. Однако американские планы не состоялись благодаря маневрам участников международных учений. Ранее в Госдепе США заявили, что РФ и Китаю вместо проведения совместных учений стоит ввести санкции против Тегерана.

США пытались сорвать военно-морские учения России, Ирана и Китая, которые закончились 30 декабря, передает агентство Tasnim со ссылкой на командующего иранскими ВМС контр-адмирала Хосейна Ханзади.

«Во время совместных военно-морских маневров Ирана, России и Китая американцы и их союзники провели экстренное заседание, направленное на срыв наших с нашими двумя союзниками учений», — цитирует агентство Ханзади.

Как отметил иранский военный, отвлекающие маневры участников учений помешали американцам осуществить свой план.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани выразил мнение, что США начали нервничать, когда узнали, что три крупных государства проводят совместные учения на севере Индийского океана.

«Проведение маневров Ирана, России и Китая в Оманском заливе не праздный вопрос — они заставили понервничать разорителей», — приводит ФАН слова иранского главы, которые он произнес в эфире местного телевидения.

Роухани подчеркнул, что учения «трех великих сил» неприемлемы для США и Великобритании, а также стран Персидского залива, которые президент Ирана назвал «мелкими».

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием «Пояс морской безопасности» проходили с 27 по 30 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Военное мероприятие носило кодовое название «Пояс морской безопасности». Ранее в Пентагоне заявили РИА «Новости», что США намерены следить за учениями России, КНР и Ирана.

Вместе с тем Иран во время проведения военно-морских учений с Россией и Китаем призывал и другие страны принять участие в этом мероприятии, передает местное агентство Mehr.

«Тегеран приглашает все государства [западно-азиатского и южно-азиатского] региона присоединиться к совместным маневрам ВМС Ирана, России и Китая на их следующем этапе», — цитирует агентство командующего ВМС иранской армии контр-адмирала Хосейн Ханзади. Он отметил, что «безопасность мореходства должна обеспечиваться коллективно региональными странами, обладающими морским потенциалом».

В день окончания учений американские власти заявили, что вместо того, чтобы проводить совместные военные маневры, России и Китаю стоит ввести санкции против Тегерана. Об этом сказал высокопоставленный представитель госдепартамента, передает РИА «Новости».

«Не время правительствам проводить какие-либо военные учения с этим режимом. Мы думаем, что сейчас время вводить санкции против иранского руководства за нарушение прав человека», — уверен он.

Тем временем военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя ФАН заявление США, назвал эту реакцию американских властей «вполне ожидаемой», так как администрации президента Соединенных Штатов и госдепартаменту не нравятся все сообщения об Иране и тем более о вероятных военных союзниках.

«Американцы считают себя мировым жандармом, объявляющим страной-изгоем любого непокорного геополитического игрока. Вот эта ситуация отлично демонстрирует нетерпимость США, считающих Ближний Восток зоной своих интересов. Их раздражает непокорный Тегеран, так как он отстаивает свои интересы, помогает Дамаску справиться с террористами, проявляет влияние в Ираке», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Тегеран является «давним противником Вашингтона». Поэтому, уверен аналитик, не стоило ожидать от США другой реакции.

Вместе с тем Дандыкин обратил внимание на понимание США того, что Россия, Китай и Иран «могут навести порядок не только в Ормузском проливе, но и на всей территории Ближнего Востока». Такое развитие событий, по мнению собеседника ФАН, не устраивает американские власти.

Вместе с тем Дандыкин указал, что «треугольник РФ — Иран — Китай приносит больше пользы для мировой безопасности и стабильности, чем США».

Стоит отметить, что в Госдепе объяснили свой призыв к введению санкций тем, что «иранский режим убил 1,5 тыс. своих граждан». «Тысячи ранены, 8 тыс. невиновных отправлены в тюрьму за требования соблюдения прав человека в ходе акций протеста», — приводит ТАСС слова представителя американского госдепа.

«Мы никогда не говорили о том, что наши санкции устранят асимметричные возможности современного [иранского] терроризма. Наши действия преследуют цель лишить их дохода для распространения своей внешней политики», — заверил чиновник департамента.

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