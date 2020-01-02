Миллиардер раскритиковал размер пенсий и зарплат в России

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РИА «Новости»

Миллиардер и президент российского холдинга по недвижимости Араз Агаларов возмутился маленькими пенсиями и заработными платами в России. Об этом он сказал Forbes.

Он констатировал, что на данный момент доходы российского населения очень низкие. По его словам, средняя пенсия в стране составляет около $200 (чуть больше 12,3 тыс. рублей). Не лучше ситуация и с оплатой труда.

По его мнению, все это говорит о том, что в будущем будет некому продавать товары и нельзя будет наращивать производство в стране.

«Без увеличения этих доходов [населения] невозможно наращивать производство», — подчеркнул Агаларов.

Миллиардер отметил, что жизнь россиян также осложняет и налоговая нагрузка. Он призвал снизить ее.

«Чем раньше на это обратят внимание,… тем лучше будут результаты», — заключил миллиардер.

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