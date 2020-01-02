Смарт-часы Honor Watch Magic 2 пользуются ажиотажным спросом

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Смарт-часы Honor Watch Magic 2 пользуются ажиотажным спросом

В Китае дан старт продажам смарт-часов Honor Watch Magic 2. Первая партия новинки была раскуплена буквально за одну лишь минуту, сообщает издание Gizmochina.

Смарт-часы Honor Watch Magic 2 пользуются ажиотажным спросом

Предшественник модели пользовался огромной популярностью на рынке Поднебесной, но производитель даже не мог предположить, что спрос на вторую модель линейки будет таким нереальным. В официальном отчете компании говорится, что всего лишь за одну минуту после старта продаж ушла вся первая партия гаджета — а это 10 тысяч экземпляров!

Много покупателей были разочарованы — они не успели купить Honor Watch Magic 2. В компании заверили, что ждать осталось недолго — вторая партия поступит в продажу уже 7 января 2019 года.

Напомним, смарт-часы Watch Magic 2 построены на платформе Kirin A1. У них имеется AMOLED-дисплей диаметром 1,39 дюйма, поддержка звонков через Bluetooth, пульсометр и другие необходимые функции.