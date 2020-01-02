Что не так с гением всех времён и одного народа? Непричёсанная биография Альберта Эйнштейна

E = mc2 — Эта формула перевернула мир! Если сказать так детям в школе, то доверчивые ученики, конечно, поверят в доброго непричёсанного гения. Примерно так же, как до этого верили в Деда Мороза.

Но вот как на самом деле выглядит фигура дядюшки Эйнштейна на самом деле. В 1908 году Эйнштейн впервые был номинирован на знаменитую нобелевку, которую он смог получить лишь в 1922 году. Все эти годы понадобились, чтобы сломить сопротивление учёных, и всё равно пришлось пойти на хитрость — нобелевская премия была присвоена не за теорию относительности, которую так и не смогли «пропихнуть» — слишком многие учёные ещё знали эту скандальную историю не понаслышке, а за «открытие фотоэлектрического эффекта». «Благо» Столетов, описавший три закона фотоэлектрического эффекта, к тому времени уже давно умер.

Карьера Эйнштейна во время ожидания Нобелевской премии также не стояла на месте, и росла весьма уверенно : в 1908 он уже доцент Бернского университета, в 1909 получил должность «свадебного» профессора ( без кафедры и места в учёном совете ) в Цюрихском университете, в этом же году ушёл из патентного бюро.

В 1911 он стал профессором в Политехе Праги, в 1913 стал членом Прусской Академии Наук в Берлине, а в 1917 стал основателем и директором Кайзер-Вильгельм-Института для физических исследований.

Чем выше поднимался Эйнштейн по карьерной лестнице, тем меньше ему нужна была жена, которая уже только одним своим видом напоминала ему, за счёт кого он получил почёт и регалии — отношения пары становились всё хуже. В 1909 году Милева пишет своей подруге: «…Известность не оставляет много времени для жены… может случиться, что один получит жемчужину, другой только пустую раковину от нее».

Они развелись в 1919, но ещё за пять лет до развода Альберт Эйнштейн составит унизительный список требований к своей жене Милеве, который она должна будет соблюдать, если не хочет развода. Документы бракоразводного процесса Эйнштейна и Марич сейчас хранятся в Израиле и засекречены, свидетели же этого развода вспоминали, что на процессе были подняты весьма неприятные факты, включая неоднократные рукоприкладства со стороны Эйнштейна.Ну а немного позднее, «гений» женился на своей двоюродной сестре Эльзе, её дочерей он теперь считал за своих, а родных себе детей всю оставшуюся жизнь игнорировал. Правда, как мы помним, нобелевские денежки пришлось отдать Милеве. Марич с брачным контрактом, конечно, не прогадала в финансовом отношении, но ни славы, ни признания она за свои труды не получила.

Советский академик Иоффе вспоминал, что лично видел оригиналы статей 1905 года, где было два имени — Милевы и Альберта, но, оригиналы, как обычно, не сохранились, а Милева доказать ничего не смогла, да и не очень-то пыталась.

Их младший сын уже в свои взрослые годы активно пытался отстоять правду о настоящем «создателе» теории относительности, в результате чего закончил свою жизнь в психушке. Да и сама Милева в последние годы своей жизни, видимо, решив, что ей больше нечего терять, начала вспоминать о своём «авторстве» — и также была признана сумасшедшей.

Старший же сын, Ганс Альберт, был поумнее и не педалировал эту тему, в результате чего ему удалось сделать какую-никакую карьеру в науке. Кстати, несмотря на хорошее поведение Ганса Альберта, после смерти Альберта Эйнштейна ему по наследству достались сущие копейки от немаленького состояния отца.

Кстати, после разлада Эйнштейна и Марич у того «почему-то» перестали получаться научные работы без соавторства: «метод Эйнштейна-Бриллюэна-Келлера», «статистика Бозе-Эйнштейна», «парадокс Эйнштейна — Подольского — Розена» и так далее.

«Гений», не примазавшись к настоящим учёным, ничего сделать самостоятельно не мог. Хотя и пытался. Наслушавшись дифирамбов от прессы и уверовав в собственную гениальность, он более тридцати лет, вплоть до самой своей смерти, тужился со своей «Единой Теорией Поля» — но так ничего и не «родил» в результате.

У обывателя сложилось мнение, что благодаря «работам» Эйнштейна и возникли все современные достижения науки и техники. Телевизоры, компьютеры, ядерные реакторы… Разве что что айфоны всё-таки не он, а Джобс придумал. Но, начиная от электродвигателей, многофазных систем переменного тока, катушек зажигания и прочей электротехники Николы Тесла до телевизора Зворыкина, и, тем более, до ядерного реактора Ферми — нигде нет ни следа от влияния теории относительности.

Как написал один из вас в комментарии — по заданию миллиардеров и, в частности Баруха после ознакомления с работами Тесла мировые финансисты с помощью лже-научной Теории Относительности остановили на 100 лет развитие человечества. Может быть эта субъективная оценка и не на 100% верна, но, судя по всему, она гораздо ближе к правде, чем общепринятая научная парадигма.