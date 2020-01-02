Финалист «Голоса» из команды Шнурова извинился перед Гагариной

Ранее певица оскорбилась, когда участник высыпал семечки на ее стол.

1 января состоялся финал шоу «Голос». Участник команды Сергея Шнурова – Антон Токарев — во время выступления спустился со сцены и вручил Полине Гагариной букет цветов. Он пропел: «Раз – это для вас. Полина, за все простите нас». Цветы и извинения певица приняла и продолжила аплодировать, пока подопечные исполняли вместе со Шнуровым измененную под ТВ песню «Супер гуд».

Отметим, что извинятся у команды Шнурова перед Гагариной есть за что. Ранее в прошлом выпуске участник команды лидера «Ленинграда» Арсений Курчанин выступил в образе шпаны. Для пущего эффекта молодой исполнитель спустился к жюри и высыпал на столик Гагариной семечки со словами: «Держи, малая, от души!». Выходку подопечного Шнурова Полина Гагарина расценила как оскорбление. Именно за это и извинилась команда перед наставницей шоу «Голос».

Отметим, что в финале 8 сезона победу одержал Аскер Бербеков из команды Константина Меладзе.