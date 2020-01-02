Число погибших после авиаудара США по военной базе в Ираке составило 19 человек

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Eddie Keogh/Reuters

В результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим погибли 19 человек.

Об этом сообщает телеканал Alsumaria, ссылаясь на заявление главы шиитского народного ополчения Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» Джавада Казема Аль-Рабиави.

По его словам, еще 35 человек были ранены.

Глава ополчения также уточнил, что некоторые погибшие находятся под обломками.

Ранее сообщалось, что целью атаки ВВС США были склады вооружений и командные центры, которые расположены в Ираке и в Сирии.

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