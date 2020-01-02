Глава Крыма назвал бандеровщину проклятием Украины

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов

РИА «Новости»

Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает, что прошедшее в Киеве факельное шествие националистов в честь дня рождения Степана Бандеры, стало «плевком в душу» миллиона людей, оскорбило память миллионов жертв нацизма. Об этом чиновник написал в своем Facebook.

«Если соседняя страна, как говорят ее руководители, и движется в Европу, то это Европа, а точнее, Германия 30-х годов прошлого века», — заявил Аксенов.

Глава республики также назвал прошедшее мероприятие шабашом.

По его словам, жители Крыма «благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями».

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Он также назвал бандеровщину назвал проклятием страны и идейным «топливом» гражданской войны.

1 января более тысячи человек вышли в Киеве на шествие в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Организовывали шествие партия «Свобода» и «Правый сектор» (организация запрещена в России)*.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещенное на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).